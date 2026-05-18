HOME SPORTS NETTING

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin Juara Thailand Open 2026, Pelatih: Layak Berjaya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |14:53 WIB
Leo Rolly dan Daniel Marthin juara Thailand Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
ASISTEN Pelatih Ganda Putra Utama Indonesia, Chafidz Yusuf, senang Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin juara Thailand Open 2026. Ia menilai pasangan itu punya keinginan juara yang sangat besar.

1. Kalahkan Unggulan Pertama

Leo/Daniel menjadi juara usai mengalahkan wakil India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan skor 21-12 dan 25-23 dalam laga final turnamen berlabel BWF World Tour Super 500 tersebut. Laga itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Minggu 17 Mei 2026 siang WIB.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tak terbendung di Thailand Open 2026. (Foto: PBSI)

Chafidz Yusuf bersyukur Leo/Daniel menyudahi Thailand Open 2026 tanpa cedera dan bisa membawa pulang prestasi. Pasangan tersebut pun cukup solid selama Thailand Open 2026.

"Saya sampaikan bahwa syukur alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, dijauhkan dari cedera. Secara teknis persiapan ke sini memang maksimal," ucap Chafidz Yusuf dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Senin (18/5/2026).

"Jadi, kalau saya lihat kembalinya Leo dengan Daniel ini lebih banyak ke non teknis secara chemistry komunikasi itu jauh lebih baik daripada sebelumnya," tambah Chafidz Yusuf.

2. Terapkan yang Ditempa di Sesi Latihan

Ia mengaku secara teknis memang sudah dipersiapkan pola-polanya yang harus disatukan. Leo/Daniel berhasil menerapkan pola latihan dengan cukup baik di setiap pertandingan.

 

