Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Ikuti Jejak Valentino Rossi demi Juara Moto3?

Nama Veda Ega Pratama menjadi sorotan di Moto3 2026.

Menjalani debut di ajang Grand Prix, rider 17 tahun ini langsung menggila. Di enam race awal Moto3 2026, Veda Ega Pratama untuk sementara menempati posisi lima klasemen sementara dengan 58 angka.

Ia mengoleksi poin yang sama dengan Marco Morelli di posisi empat. Bahkan dengan Alvaro Carpe di posisi tiga, Veda Ega Pratama hanya tertinggal 15 poin.

1. Jangan Buru-Buru Naik ke Moto2

Dari enam race awal Moto3 2026, Veda Ega Pratama hampir selalu meraih poin di setiap balapan. Ia konsisten meraih poin, termasuk naik podium di Moto3 Brasil 2026.

Satu-satunya balapan di mana Veda Ega Pratama gagal finis terjadi di Moto3 Amerika Serikat 2026. Kemudian pertanyaan muncul, jika Veda Ega Pratama konsisten finis lima besar musim ini, apakah pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, ini layak promosi ke Moto2?

Pro dan kontra tentu muncul. Ada yang mendukung Veda Ega Pratama langsung promosi ke Moto2, tapi ada juga yang menyarankan juara Asia Talent Cup 2023 itu untuk bertahan di Moto3 2027.