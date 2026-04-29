CEO Ducati Konfirmasi Marc Marquez Sudah Teken Kontrak Baru, Tinggal Tunggu Pengumuman Resmi

Pengumuman perihal kontrak baru Marc Marquez sebentar lagi dirilis (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, mengonfirmasi Marc Marquez sudah meneken kontrak baru. Pengumuman mengenai hal tersebut akan muncul dalam waktu dekat.

Masa depan Marquez jadi pertanyaan setelah kontrak baru tak kunjung diumumkan. Sang pembalap sempat menyatakan baru mau membubuhkan tanda tangan bila kondisi fisiknya memungkinkan.

Marc Marquez resmi pindah ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Kuat dugaan, Marquez sengaja mengulur negosiasi kontrak karena menginginkan formula 1+1. Artinya, ia hanya mau memperpanjang kerja sama selama setahun dengan opsi setahun.

1. Sudah Beres

Marquez tampaknya ingin melihat seperti apa kiprah Ducati Lenovo pada MotoGP 2027 saat regulasi anyar berlaku. Sikap itu bertentangan dengan tim yang ingin kontrak dua tahun.

Namun, permasalahan durasi kontrak tampak sudah beres. Domenicali mengatakan, perpanjangan kontrak sudah memasuki finalisasi alias tahap akhir.

“Perpanjangan kontrak sedikit banyak sudah difinalisasi. Kami hanya sedang mengerjakan beberapa detail kecil,” papar Domenicali, dinukil dari Motosan, Rabu (29/4/2026).