Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

CEO Ducati Konfirmasi Marc Marquez Sudah Teken Kontrak Baru, Tinggal Tunggu Pengumuman Resmi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |00:10 WIB
Pengumuman perihal kontrak baru Marc Marquez sebentar lagi dirilis (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, mengonfirmasi Marc Marquez sudah meneken kontrak baru. Pengumuman mengenai hal tersebut akan muncul dalam waktu dekat.

Masa depan Marquez jadi pertanyaan setelah kontrak baru tak kunjung diumumkan. Sang pembalap sempat menyatakan baru mau membubuhkan tanda tangan bila kondisi fisiknya memungkinkan.

Marc Marquez resmi pindah ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)
Kuat dugaan, Marquez sengaja mengulur negosiasi kontrak karena menginginkan formula 1+1. Artinya, ia hanya mau memperpanjang kerja sama selama setahun dengan opsi setahun.

1. Sudah Beres

Marquez tampaknya ingin melihat seperti apa kiprah Ducati Lenovo pada MotoGP 2027 saat regulasi anyar berlaku. Sikap itu bertentangan dengan tim yang ingin kontrak dua tahun.

Namun, permasalahan durasi kontrak tampak sudah beres. Domenicali mengatakan, perpanjangan kontrak sudah memasuki finalisasi alias tahap akhir.

“Perpanjangan kontrak sedikit banyak sudah difinalisasi. Kami hanya sedang mengerjakan beberapa detail kecil,” papar Domenicali, dinukil dari Motosan, Rabu (29/4/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/38/3215125/fabio_quartararo-1EBt_large.jpg
Fabio Quartararo Meledak Usai Yamaha Melempem di MotoGP Spanyol 2026: Saya Tidak Bodoh, Saya Tahu Cara Balapan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3214898/marco_bezzecchi_memuncaki_klasemen_sementara_motogp_2026_marcobez72-1qwU_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Race MotoGP Spanyol 2026: Marco Bezzecchi di Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/38/3215058/alex_marquez_juara_motogp_spanyol_2026_alexmarquez73-6god_large.jpg
Alex Marquez Juara MotoGP Spanyol 2026, Pol Espargaro: Ia Mulai Beri Ancaman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/38/3214835/hasil_race_motogp_spanyol_2026_motogp-1Osz_large.jpg
Hasil Race MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Gagal Finis, Alex Marquez Juara di Jerez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/38/3214719/marc_marquez_mengakui_lengannya_masih_luka_usai_terjatuh_pada_motogp_amerika_serikat_2026_tiga_pekan_silam-ikIS_large.jpg
Lengan Masih Luka Usai Kecelakaan di AS, Marc Marquez: Saya Tidak Ingin Menangisinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/38/3214718/simak_update_klasemen_motogp_2026_kelar_sprint_race_seri_spanyol-0BcI_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race GP Spanyol: Marc Marquez Ancam Pedro Acosta!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement