Kebutuhan Pencinta Olahraga Dorong Apparel Lokal Indonesia Berinovasi

BRAND olahraga lokal, Ortuseight, membuka musim baru melalui Summer 2026 Product Launch yang digelar di kawasan Gading Serpong, Tangerang, pada 22–23 April 2026. Agenda ini menjadi bagian dari langkah dalam memperkenalkan arah pengembangan produk terbaru untuk atlet dan pecinta olahraga.

Dalam acara tersebut, Ortuseight memperkenalkan sejumlah lini baru dari kategori sepakbola, futsal, hingga lari. Tidak hanya menampilkan produk, acara juga dikemas melalui sesi presentasi dan pengalaman langsung agar mitra industri dapat melihat fungsi produk secara lebih dekat.

1. Inovasi

Senior Brand Communication Manager Ortuseight, Yuda Amardika, mengatakan kebutuhan atlet yang terus berkembang menjadi dasar lahirnya inovasi baru tersebut. Pihaknya pun terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan pasar.

“Sekarang atlet tidak hanya berlatih di lapangan, tetapi juga menjalani sesi gym khusus. Karena itu kebutuhan perlengkapannya juga ikut berubah,” ujar Yuda saat konferensi pers, Rabu 22 April 2026.

2. Track and Field

Salah satu perhatian utama datang dari produk sepatu track and field dan hybrid sport, dua kategori yang dinilai masih belum banyak tersedia di pasar dalam negeri. Menurut Yuda langkah tersebut cukup strategis untuk memenihi kebutuhan pasar.