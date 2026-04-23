Kebutuhan Pencinta Olahraga Dorong Apparel Lokal Indonesia Berinovasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |06:21 WIB
Kebutuhan Pencinta Olahraga Dorong Apparel Lokal Indonesia Berinovasi
Kebutuhan yang beragam dari pencinta olahraga mendorong inovasi (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
BRAND olahraga lokal, Ortuseight, membuka musim baru melalui Summer 2026 Product Launch yang digelar di kawasan Gading Serpong, Tangerang, pada 22–23 April 2026. Agenda ini menjadi bagian dari langkah dalam memperkenalkan arah pengembangan produk terbaru untuk atlet dan pecinta olahraga.

Dalam acara tersebut, Ortuseight memperkenalkan sejumlah lini baru dari kategori sepakbola, futsal, hingga lari. Tidak hanya menampilkan produk, acara juga dikemas melalui sesi presentasi dan pengalaman langsung agar mitra industri dapat melihat fungsi produk secara lebih dekat.

1. Inovasi

Senior Brand Communication Manager Ortuseight, Yuda Amardika, mengatakan kebutuhan atlet yang terus berkembang menjadi dasar lahirnya inovasi baru tersebut. Pihaknya pun terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan pasar.

“Sekarang atlet tidak hanya berlatih di lapangan, tetapi juga menjalani sesi gym khusus. Karena itu kebutuhan perlengkapannya juga ikut berubah,” ujar Yuda saat konferensi pers, Rabu 22 April 2026.

2. Track and Field

Salah satu perhatian utama datang dari produk sepatu track and field dan hybrid sport, dua kategori yang dinilai masih belum banyak tersedia di pasar dalam negeri. Menurut Yuda langkah tersebut cukup strategis untuk memenihi kebutuhan pasar.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/43/3214244/fans_timnas_indonesia-lvJK_large.jpg
DJKI Perketat Pengawasan Siaran Olahraga Ilegal, Dorong Ekosistem Kreatif yang Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/43/3213959/fadly_alberto_di_ambang_hukuman_berat_dari_komdis_pssi_bhayangkarafc-OmTa_large.jpg
Fadly Alberto Lepaskan Tendangan Kungfu, Akmal Marhali: Gambaran Ekosistem Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/43/3213968/wm_runcovery_menghadirkan_konsep_lari_sekaligus_edukasi-TB2g_large.jpeg
WM Runcovery, Hadirkan Konsep Lari Sekaligus Edukasi Recovery Berbasis Fisioterapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/43/3213721/indonesia_raih_1_emas_dan_4_perunggu_di_sea_youth_table_tennis_2026_stta-Gdya_large.jpg
Indonesia Raih Emas di SEA Youth Table Tennis 2026, Generasi Baru Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/43/3213710/erick_thohir_bertemu_sekretaris_kabinet_teddy_indra_wijaya_sekretariatkabinet-Igkj_large.jpg
Menpora Erick Thohir Bertemu Seskab Teddy Indra Wijaya, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/43/3213463/malut_united_kalah_1_4_dari_bali_united_di_pekan_ke_28_super_league_2025_2026-aLko_large.jpg
Penyebab Malut United Kalah 1-4 dari Bali United di Pekan Ke-28 Super League 2025-2026
