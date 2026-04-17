HOME SPORTS MOTOGP

Honda Mau Tambah Tim, Veda Ega Segera Promosi ke MotoGP?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |13:24 WIB
Keinginan Honda menambah tim di MotoGP bisa berdampak pada karier Veda Ega Pratama (Foto: Instagram/@veda_54)
KEINGINAN Honda menambah tim di MotoGP pada 2027 dapat berpengaruh ke Veda Ega Pratama. Kans pembalap asal Indonesia itu mengaspal di kelas premier lebih terbuka.

Muncul kabar pabrikan asal Jepang itu ingin menambah tim setelah memiliki Honda HRC Castrol (pabrikan) dan LCR Honda (satelit). Besar kemungkinan, tim yang akan digandeng adalah Tech3 yang saat ini mengusung bendera KTM.

1. Promosikan Pembalap Binaan

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dengan enam motor, Honda tentu akan memiliki beberapa keuntungan tersendiri. Salah satunya adalah bisa mempromosikan pembalap-pembalap binaannya dengan lebih cepat.

Pengamat balapan, Hendry Wibowo, menilai hal tersebut bisa menguntungkan buat Veda Ega suatu hari nanti. Bukan tidak mungkin remaja asal Gunungkidul itu dipromosikan Honda ke salah satu skuad balapnya.

“Kalau (Honda) sampai punya enam motor di MotoGP, kans pembalap Indonesia khususnya Veda Ega sangat besar sekali ya. Karena koneksi Astra Honda, pihak yang sangat berjasa untuk karier Veda, dengan tim-tim di MotoGP itu sangat luar biasa,” kata Hendry dalam program Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone, Jumat (17/4/2026).

“Bahkan di tim pabrikannya pun Astra Honda dengan logonya selalu jadi sponsor. Dan Honda Team Asia yang saat ini diperkuat Veda Ega pun juga masih didukung Astra Honda. Memang benar kalau dengan enam kursi pembalap sangat terbuka kans pembalap Indonesia di MotoGP sangat besar,” imbuhnya.

 

