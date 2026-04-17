Syarat Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Tembus MotoGP 2029

SYARAT Veda Ega Pratama menembus MotoGP 2029 menarik untuk diulas. Saat ini, peluang pembalap muda Indonesia itu cukup terbuka.

Veda Ega mencuri perhatian usai tampil apik di tiga seri awal Moto3 2026. Ia finis posisi lima pada balapan di Thailand dan naik podium dengan finis ketiga pada Moto3 Brasil 2026.

1. Naik ke MotoGP?

Penampilan Veda itu memunculkan harapan untuk melihat pembalap asal Indonesia pertama di kelas MotoGP. Namun, tangga untuk mencapai kategori teratas itu cukup terjal.

Tentunya, Veda Ega harus menapaki dulu ke Moto2. Pengamat balap motor, Hendry Wibowo, menyebut pembalap asal Gunungkidul itu perlu tampil konsisten dulu agar bisa dinaikkan oleh Honda Team Asia.

“Andaikan Veda Ega bisa tampil konsisten di Moto3 musim ini setidaknya di setiap race bisa top 5, dia lebih baik ke Moto2 di musim depan,” kata Hendry dalam program Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone, Jumat (17/4/2026).

“Dan itu peluangnya sangat terbuka lebar. Apalagi, Mario Aji sudah tahun ketiga atau keempat di Moto2 yang artinya ini sudah cukup kesempatan yang bisa diberikan Honda Team Asia,” imbuh pria berkacamata itu.