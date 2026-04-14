Kisah Cinta Eks Pelatnas PBSI Rinov Rivaldy, Kepincut hingga Menikah dengan Rekan Duetnya Vania Arianti Sukoco

KISAH cinta eks Pelatnas PBSI Rinov Rivaldy menarik untuk dibahas. Pasalnya Rinov ternyata kepincut hingga menikah dengan mantan rekan duetnya, Vania Arianti Sukoco.

Perjalanan asmara Rinov dan Vania menjadi sangat istimewa karena keduanya berawal dari partner di atas lapangan sebelum akhirnya menjadi pasangan hidup. Setelah sempat menghebohkan publik dengan kabar acara bridal shower beberapa waktu lalu, sejoli ini akhirnya resmi melangsungkan pesta pernikahan pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Dalam balutan busana serba putih yang elegan, kedua mempelai tampak memancarkan kebahagiaan di hadapan para tamu undangan yang memenuhi venue pernikahan.

1. Dari Partner Gelar Juara hingga Pelaminan

Hubungan Rinov dan Vania bukanlah hal baru bagi para pencinta tepok bulu. Jauh sebelum memutuskan untuk menikah, keduanya adalah rekan duet yang solid di sektor ganda campuran. Kemistri mereka terbukti ampuh sejak masih di level klub hingga sama-sama menghuni pelatnas Cipayung.

Salah satu prestasi gemilang yang pernah mereka ukir adalah saat menjuarai Vietnam International 2016. Kala itu, duet Rinov/Vania berhasil memenangkan perang saudara melawan Andika Ramadiansyah/Angelica Wiratama di partai final.

Meski setelah itu Vania lebih banyak difokuskan di sektor ganda putri bersama Tania Oktaviani Kusumah, ternyata benih-benih cinta antara Rinov dan Vania tetap tumbuh subur hingga membawa mereka ke jenjang pernikahan.

2. Babak Baru Usai Tinggalkan Pelatnas

Pernikahan ini menjadi momen reuni bagi para bintang bulu tangkis. Tak hanya pemain dalam negeri seperti Daniel Marthin, Rehan Naufal Kusharjanto, hingga mantan rekan duet Rinov di pelatnas, Pitha Haningtyas Mentari, pesta ini juga dihadiri pemain luar negeri.