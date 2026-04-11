Aya Ohori Turun Gunung? Spekulasi Duet Suami-Istri di Sektor Ganda Campuran!

KABAR berakhirnya kemitraan panjang pasangan ganda campuran Ong Yew Sin dan Teo Ee Yi membuat heboh para pencinta bulu tangkis Malaysia. Menariknya, Ong Yew Sin yang belum memiliki partner itu pun dikabarkan berpotensi pindah haluan ke ganda campuran dan berpasangan dengan sang istri, Aya Ohori.

Perpisahan menghebohkan itu sudah terkonfirmasi setelah Ee Yi menandatangani kontrak baru dengan brand Felet dan dijadwalkan tampil di Thailand Open 2026 (12-17 Mei) bersama pasangan barunya, Chia Wei Jie. Di sisi lain, Yew Sin yang masih terikat kontrak dengan Li-Ning terpaksa absen dari turnamen di Bangkok tersebut karena belum memiliki tandem resmi.

Namun, di balik kekosongan ini, muncul sebuah spekulasi menarik yang bisa menjadi sejarah baru dalam karier Yew Sin. Pebulu tangkis asal Melaka tersebut dirumorkan bakal banting setir ke sektor ganda campuran dengan menggandeng sosok yang sangat spesial: istrinya sendiri, Aya Ohori.

1. Ratu Tunggal Putri Jepang Comeback?

Aya Ohori bukanlah nama sembarangan di jagat tepok bulu. Mantan pemain internasional Jepang ini merupakan eks tunggal putri peringkat 7 dunia yang telah memutuskan pensiun.

Aya Ohori dan Ong Yew Sin

Meski sudah tidak aktif di sirkuit profesional, Ohori diketahui tetap menjaga kebugaran fisiknya dengan baik. Peluang Ohori untuk kembali ke lapangan sebagai pemain ganda campuran bukanlah hal mustahil.

Jauh sebelum dikenal sebagai spesialis tunggal, Ohori pernah mencicipi atmosfer ganda campuran saat berpasangan dengan Naotaka Sekiguchi di Kejuaraan Dunia Junior 2011. Jika duet suami-istri ini benar-benar terwujud, mereka diprediksi akan menjadi daya tarik utama dan mencuri perhatian besar dari para penggemar bulu tangkis lintas negara.