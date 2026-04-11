Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aya Ohori Turun Gunung? Spekulasi Duet Suami-Istri di Sektor Ganda Campuran!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |01:01 WIB
Aya Ohori Turun Gunung? Spekulasi Duet Suami-Istri di Sektor Ganda Campuran!
Aya Ohori menikah dengan Ong Yew Sin. (Foto: Instagram/ongyewsin)
A
A
A

KABAR berakhirnya kemitraan panjang pasangan ganda campuran Ong Yew Sin dan Teo Ee Yi membuat heboh para pencinta bulu tangkis Malaysia. Menariknya, Ong Yew Sin yang belum memiliki partner itu pun dikabarkan berpotensi pindah haluan ke ganda campuran dan berpasangan dengan sang istri, Aya Ohori.

Perpisahan menghebohkan itu sudah terkonfirmasi setelah Ee Yi menandatangani kontrak baru dengan brand Felet dan dijadwalkan tampil di Thailand Open 2026 (12-17 Mei) bersama pasangan barunya, Chia Wei Jie. Di sisi lain, Yew Sin yang masih terikat kontrak dengan Li-Ning terpaksa absen dari turnamen di Bangkok tersebut karena belum memiliki tandem resmi.

Namun, di balik kekosongan ini, muncul sebuah spekulasi menarik yang bisa menjadi sejarah baru dalam karier Yew Sin. Pebulu tangkis asal Melaka tersebut dirumorkan bakal banting setir ke sektor ganda campuran dengan menggandeng sosok yang sangat spesial: istrinya sendiri, Aya Ohori.

1. Ratu Tunggal Putri Jepang Comeback?

Aya Ohori bukanlah nama sembarangan di jagat tepok bulu. Mantan pemain internasional Jepang ini merupakan eks tunggal putri peringkat 7 dunia yang telah memutuskan pensiun.

Meski sudah tidak aktif di sirkuit profesional, Ohori diketahui tetap menjaga kebugaran fisiknya dengan baik. Peluang Ohori untuk kembali ke lapangan sebagai pemain ganda campuran bukanlah hal mustahil.

Jauh sebelum dikenal sebagai spesialis tunggal, Ohori pernah mencicipi atmosfer ganda campuran saat berpasangan dengan Naotaka Sekiguchi di Kejuaraan Dunia Junior 2011. Jika duet suami-istri ini benar-benar terwujud, mereka diprediksi akan menjadi daya tarik utama dan mencuri perhatian besar dari para penggemar bulu tangkis lintas negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/40/3211690/ghaida_nurul_ghaniyu-leK8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Ghaida Nurul Ghaniyu, Eks Pelatnas PBSI yang Sukses Melatih di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211454/simak_kisah_tunggal_putri_terbaik_mia_audina_yang_pindah_ke_belanda-8ibF_large.jpg
Kisah Tunggal Putri Terbaik Mia Audina, Salah Satu Peraih Medali Olimpiade Termuda yang Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211562/simak_kisah_legenda_terbaik_indonesia_taufik_hidayat_yang_pernah_menduduki_ranking_1_dunia_di_usia_muda-IsEd_large.jpg
Kisah Legenda Terbaik Indonesia Taufik Hidayat, Pebulu Tangkis Peringkat 1 Dunia Termuda di Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211513/vania_arianti_sukoco-zLsl_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Jalin Asmara dengan Rekan Duetnya, Nomor 1 Kepincut Bidadari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211509/indah_cahya_sari_jamil_dan_leo_rolly_carnando-hl1e_large.jpg
Kisah Cinta Unik Pebulu Tangkis Cantik Indah Cahya, Dulu Partner Main hingga Juara Dunia Junior Kini Segera Dipinang Leo Rolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/40/3211490/rexy_mainaky-yuQL_large.jpg
Kisah Mata-Mata Rexy Mainaky di Badminton Asia Championships 2026, Mengintip Kekuatan Rival Jelang Piala Thomas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement