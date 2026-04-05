Hasil Final Four Proliga 2026: Comeback Gemilang, Jakarta LavAni Bungkam Surabaya Samator di Kandang

SURABAYA - Jakarta LavAni Allo Bank Electric sukses memetik kemenangan krusial saat menantang tuan rumah Surabaya Samator pada laga kedua babak Final Four Proliga 2026, Minggu (5/4/2026) malam WIB. Sempat tertinggal di set pembuka, sang juara bertahan berhasil menutup laga dengan skor meyakinkan 3-1 (23-25, 25-15, 25-16, dan 25-13).

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan sengit sejak awal set pertama. Jakarta LavAni dan Surabaya Samator kerap kejar-kejaran angka hingga skor imbang 18-18.

Setelah itu, Surabaya Samator mampu keluar dari tekanan. Hasilnya, mereka mengunci kemenangan di set pertama dengan skor 25-23 atas Jakarta LavAni.

Di set kedua, Jakarta LavAni langsung tancap gas sejak awal. Tim polesan David Lee itu mendominasi permainan hingga ungguli Surabaya Samator dengan skor 15-12.

Jakarta LavAni cukup nyaman mencuri poin demi poin. Alhasil, mereka berhasil merebut kemenangan di set kedua dengan skor 25-15, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Berlanjut ke set ketiga, Jakarta LavAni kembali tampil menyengat. Tim binaan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ungguli Surabaya Samator dengan skor meyakinkan 18-13.

Surabaya Samator cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan lawan. Pada akhirnya, Jakarta LavAni menutup set ketiga dengan kemenangan 25-16, sekaligus membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1.