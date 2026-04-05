HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Four Proliga 2026: Comeback Gemilang, Jakarta LavAni Bungkam Surabaya Samator di Kandang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |20:04 WIB
Hasil Final Four Proliga 2026: Comeback Gemilang, Jakarta LavAni Bungkam Surabaya Samator di Kandang
Suasana laga Jakarta LavAni vs Surabaya Samator di final four Proliga 2026. (Foto: Instagram/lavani.forever)
SURABAYA - Jakarta LavAni Allo Bank Electric sukses memetik kemenangan krusial saat menantang tuan rumah Surabaya Samator pada laga kedua babak Final Four Proliga 2026, Minggu (5/4/2026) malam WIB. Sempat tertinggal di set pembuka, sang juara bertahan berhasil menutup laga dengan skor meyakinkan 3-1 (23-25, 25-15, 25-16, dan 25-13).

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan sengit sejak awal set pertama. Jakarta LavAni dan Surabaya Samator kerap kejar-kejaran angka hingga skor imbang 18-18.

Setelah itu, Surabaya Samator mampu keluar dari tekanan. Hasilnya, mereka mengunci kemenangan di set pertama dengan skor 25-23 atas Jakarta LavAni.

Di set kedua, Jakarta LavAni langsung tancap gas sejak awal. Tim polesan David Lee itu mendominasi permainan hingga ungguli Surabaya Samator dengan skor 15-12.

Jakarta LavAni cukup nyaman mencuri poin demi poin. Alhasil, mereka berhasil merebut kemenangan di set kedua dengan skor 25-15, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Jakarta LavAni vs Surabaya Samator
Jakarta LavAni vs Surabaya Samator

Berlanjut ke set ketiga, Jakarta LavAni kembali tampil menyengat. Tim binaan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu ungguli Surabaya Samator dengan skor meyakinkan 18-13.

Surabaya Samator cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan lawan. Pada akhirnya, Jakarta LavAni menutup set ketiga dengan kemenangan 25-16, sekaligus membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1.

 

Berita Terkait
Klasemen Sementara Final Four Proliga 2026: Megawati Hangestri Bersinar, Jakarta Pertamina Enduro Melesat ke Puncak!
Klasemen Sementara Final Four Proliga 2026: Megawati Hangestri Bersinar, Jakarta Pertamina Enduro Melesat ke Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/43/3210623/jakarta_pertamina_enduro-c75N_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026 Semalam: Jakarta Pertamina Enduro Bungkam Popsivo Polwan 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/43/3210581/jakarta_bhayangkara_presisi_sukses_menggilas_jakarta_garuda_jaya_3_0_dalam_final_four_proliga_2026-Rpkq_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta Bhayangkara Presisi Gilas Garuda Jaya 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/43/3210453/jakarta_lavani_vs_garuda_jaya-IQst_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta LavAni Tampil Perkasa, Libas Garuda Jaya 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/43/3210334/hasil_jakarta_electric_pln_vs_jakarta_pertamina_enduro_di_final_four_proliga_2026_jevolleyid-nZNM_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta Electric PLN Bungkam Jakarta Pertamina Enduro lewat Laga Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/43/3210295/jakarta_bhayangkara_presisi-8QbD_large.jpg
Hasil Final Four Proliga 2026: Mengamuk, Bhayangkara Presisi Hajar Surabaya Samator 3-0
