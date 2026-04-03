SURABAYA – Sang juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank Electric mengawali langkah mereka di babak final four Proliga 2026 dengan performa dominan. Skuad asuhan David Lee tersebut sukses memetik kemenangan telak 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya dalam laga pembuka yang digelar di GOR Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (3/4/2026) sore WIB.
Jakarta LavAni tampil menyengat sejak awal set pertama. Namun Garuda Jaya perlahan menemukan ritme permainannya dengan terus menempel ketat skor 10-11.
Namun setelah itu Jakarta LavAni menambah poin demi poin hingga unggul 16-10. Variasi serangan yang dilancarkan Dio Zulfikri dan kawan-kawan tak mampu dibendung Garuda Jaya hingga menutup set pertama dengan kemenangan 25-17.
Pertandingan di set kedua berjalan begitu ketat. Kedua tim terus kejar-kejaran angka sejak awal hingga kedudukan 6-6. Bahkan, Garuda Jaya sukses ungguli Jakarta LavAni dengan skor 11-8.
Kendati begitu, Jakarta LavAni tak kehilangan fokus. Armada David Lee itu perlahan mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 16-15.