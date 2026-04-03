Hasil Final Four Proliga 2026: Jakarta LavAni Tampil Perkasa, Libas Garuda Jaya 3-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |19:50 WIB
Jakarta Lavani vs Garuda Jaya di final four Proliga 2026. (Foto: Instargram/lavani.forever)
SURABAYA – Sang juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank Electric mengawali langkah mereka di babak final four Proliga 2026 dengan performa dominan. Skuad asuhan David Lee tersebut sukses memetik kemenangan telak 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya dalam laga pembuka yang digelar di GOR Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (3/4/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Jakarta LavAni tampil menyengat sejak awal set pertama. Namun Garuda Jaya perlahan menemukan ritme permainannya dengan terus menempel ketat skor 10-11.

Namun setelah itu Jakarta LavAni menambah poin demi poin hingga unggul 16-10. Variasi serangan yang dilancarkan Dio Zulfikri dan kawan-kawan tak mampu dibendung Garuda Jaya hingga menutup set pertama dengan kemenangan 25-17.

Pertandingan di set kedua berjalan begitu ketat. Kedua tim terus kejar-kejaran angka sejak awal hingga kedudukan 6-6. Bahkan, Garuda Jaya sukses ungguli Jakarta LavAni dengan skor 11-8.

Jakarta Lavani vs Garuda Jaya. (Foto: Instagram/lavani.forever)

Kendati begitu, Jakarta LavAni tak kehilangan fokus. Armada David Lee itu perlahan mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 16-15.

 

