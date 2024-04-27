Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Debut untuk Indonesia di Piala Uber 2024, Ruzana: Kesempatan Luar Biasa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |02:02 WIB
Debut untuk Indonesia di Piala Uber 2024, Ruzana: Kesempatan Luar Biasa
Ruzana mengaku tak menyangka bisa masuk dalam skuad Indonesia di Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

CHENGDU – Ruzana menceritakan awal pemanggilannya ke Tim Putri Indonesia untuk Piala Uber 2024. Tunggal putri jebolan PB Djarum itu mengaku tak menyangka dan mengatakan ini menjadi kesempatan luar biasa dalam kariernya.

Tim Putri Indonesia membawa 10 pemain ke Piala Uber 2024 yang akan digelar di Chengdu, China, pada 27 April hingga 5 Mei mendatang. Dari nama-nama yang ada, ada salah satu yang mencuri perhatian yakni Ruzana.

Pasalnya, Ruzana lebih dipilih ketimbang Putri Kusuma Wardani (Putri KW) yang jauh lebih berpengalaman bermain di level senior. Bahkan, ini akan menjadi debut pemain berusia 19 tahun itu di Piala Uber.

Ruzana pun membeberkan bagaimana proses pemanggilannya ke Tim Uber Indonesia. Kata dia, Pelatih Kepala Pelatnas PBSI, Rionny Mainaky, yang kali pertama menghubunginya di saat libur lebaran.

"Saat itu saya ditelpon kak Rionny (Mainaky) karena posisi saya masih di rumah untuk libur Lebaran. Kak Rionny menanyakan kondisi dan kesiapan saya untuk masuk ke dalam tim Uber," kata Ruzana dilansir dari rilis PBSI, Jumat (26/4/2024).

"Saya menjawab kondisi saya baik dan siap untuk menjalankan tugas. Pastinya senang bisa mewakili Indonesia di ajang sebesar dan sebergengsi Piala Uber," tambahnya.

