Kisah Cinta Shohibul Fikri dan Lisa Ayu, Berawal dari Kejutan Ulang Tahun hingga Mantap Melangkah ke Jenjang Tunangan

PASANGAN pebulu tangkis, Muhammad Shohibul Fikri dan Lisa Ayu Kusumawati, baru saja meresmikan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Melalui unggahan menyentuh di media sosial pada Sabtu 28 Maret 2026, Lisa Ayu membagikan momen pertunangan mereka yang penuh dengan suasana hangat dan penuh berkat.

"I said yes - to a lifetime choosing each other. Bismillah. Hari yang indah penuh cinta, tawa, dan berkat. Selamanya bersyukur untuk babak baru di depan," tulis Lisa Ayu dalam unggahannya, dikutip Senin (30/3/2026).

Momen ini menandai komitmen baru bagi keduanya setelah sebelumnya Fikri memberikan kejutan lamaran tepat di hari ulang tahun Lisa pada awal tahun ini.

1. Kejutan Romantis

Benih keseriusan hubungan mereka mulai mencuri perhatian publik pada 15 Januari 2026 lalu. Bertepatan dengan hari ulang tahun Lisa yang ke-26, Fikri memberikan kejutan berupa buket bunga besar dan sebuah cincin sebagai tanda lamaran.

Mengenakan pakaian serba putih, keduanya tampak sangat bahagia saat Lisa menerima pinangan dari tandem Fajar Alfian tersebut.

Muhammad Shohibul Fikri bersama Lisa Ayu Kusumuwati. (Foto: Instagram/lisaayukw)

Kabar ini pun langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan-rekan sesama atlet, termasuk pebulu tangkis Malaysia, Aaron Chia, hingga mantan rekan di pelatnas, Febby Valencia. Muhammad Shohibul Fikri sendiri saat ini tengah berada di puncak kariernya sebagai andalan ganda putra Indonesia dengan koleksi gelar bergengsi, salah satunya trofi China Open 2025.