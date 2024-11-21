5 Film Top Hollywood yang Terinspirasi dari UFC, Nomor 1 Ada Conor McGregor

ADA 5 film Hollywood yang terinspirasi dari ajang Ultimate Fighting Championship (UFC) yang menarik untuk diketahui. Tak hanya terinspirasi, namun ada juga para petarung UFC yang ikut terlibat dalam film-film tersebut.

Tak dapat dipungkiri, Mixed Martial Arts (MMA) telah menjadi salah satu olahraga yang mendunia berkat hadirnya ajang seperti UFC. Hebatnya UFC yang disiarkan secara eksklusif di Mola itu ternyata juga menginspirasi dunia perfilman.

Beberapa film sukses mengangkat cerita tentang perjuangan para petarung MMA, baik itu fiksi maupun kisah nyata. Penasaran film apa saja?

Berikut 5 film yang terinspirasi dari UFC dan seni bela diri campuran:

5. Warrior (2011)





Film ini menjadi salah satu favorit para penggemar MMA. Dibintangi oleh Tom Hardy dan Joel Edgerton, Warrior menceritakan dua saudara yang terlibat dalam turnamen MMA besar.

Inspirasi cerita ini datang dari semangat kompetisi dan kisah para atlet UFC. Dengan koreografi pertarungan yang intens dan drama keluarga yang menguras emosi, Warrior mendapat apresiasi luas, termasuk nominasi Oscar untuk aktor pendukung terbaik.

4. Never Back Down (2008)





Meski lebih fokus pada MMA sebagai gaya hidup dan seni bela diri, Never Back Down mengangkat banyak elemen yang terlihat di UFC, seperti latihan keras, turnamen brutal, dan konflik emosional.

Film ini mengikuti perjalanan seorang remaja, Jake Tyler, yang menemukan dirinya di dunia MMA sebagai cara untuk mengatasi tantangan hidupnya.