HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Febby Valencia Dwijayanti, Putuskan Lanjutkan Pendidikan Usai Keluar dari Pelatnas PBSI

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |19:59 WIB
Feby Valencia Dwijayanti. (Foto: Instagram/febbyyyv)
KISAH pebulu tangkis supercantik Febby Valencia Dwijayanti yang memutuskan lanjutkan pendidikan usai keluar dari Pelatnas PBSI menarik untuk dibahas. Ya, Indonesia sempat dikejutkan dengan keputusan Febby Valencia Dwijayanti.

Atlet kelahiran Semarang, 11 Februari 2000 ini, memilih untuk menyudahi perjalanannya di Pelatnas Cipayung PP PBSI pada September 2022 lalu, tepat setelah ia menuntaskan laga di Malaysia Masters bersama pasangannya saat itu, Ribka Sugiarto.

1. Alasan di Balik Kepergian

Keputusan Febby untuk hengkang dari pusat pelatihan nasional tersebut memicu tanda tanya besar di kalangan pencinta bulu tangkis. Ketua PB Djarum, Yoppy Rosimin, mengakui bahwa pihaknya sempat terkejut dan mencoba menjalin komunikasi mendalam dengan Febby.

Meski telah disarankan untuk beristirahat sejenak atau refreshing ke luar negeri guna mendinginkan pikiran, Febby tetap teguh pada pendiriannya. Alasan utama yang disampaikan Febby kepada klub asalnya adalah keinginan kuat untuk memprioritaskan pendidikan. Febby berencana mendalami bidang sport science.

Febby Valencia Dwijayanti Gani
Febby Valencia Dwijayanti Gani

Pelatih kepala PB Djarum, Fung Permadi, menyayangkan keputusan tersebut mengingat Febby merupakan pemain yang diproyeksikan menjadi andalan Indonesia, namun ia tetap menghormati kedewasaan Febby dalam menentukan jalan hidupnya sendiri di usia 22 tahun saat itu.

2. Transformasi Karier

Setelah sempat menolak kontrak profesional dari PB Djarum demi fokus studi, rumor mengenai masa depan karier Febby terus berkembang. Sempat terdengar kabar bahwa dirinya akan hijrah ke Eropa untuk melanjutkan karier kompetisinya.

 

