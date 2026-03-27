Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Aya Ohori, Rayakan Imlek Pertama Usai Dipinang Bintang Ganda Putra

KISAH pebulu tangkis supercantik, Aya Ohori, menarik diulas. Dia baru saja merasakan perayaan Imlek perdananya pada tahun ini.

Momen itu terjadi usai Aya Ohori menikah dengan bintang ganda putra Malaysia, yakni Ong Yew Sin. Pernikahan mereka jadi sorotan karena menyatukan pebulu tangkis beda negara, yakni Malaysia dengan Jepang.

1. Resmi Menikah

Ya, Aya Ohori diketahui resmi menikah dengan Ong Yew Sin setelah dirinya putuskan pensiun. Langkah pensiun sendiri tepatnya diambil pada akhir 2024.

Sebelumnya, Aya Ohori diketahui jadi salah satu andalan Jepang di sektor tunggal putri. Sederet prestasi manis diraih pebulu tangkis kelahiran Aizuwakamatsu, 2 Oktober 1996 ini. Di antaranya, dia sukses menjuarai Thailand Masters 2024, China Masters 2017, US Open 2017, dan Thailand Masters 2024.

Pengumuman pernikahan pasangan ini pun disampaikan lewat unggahan di Instagram pada Juni 2025. Dalam unggahan itu, Yew Sin bercerita soal hubungan yang tak mudah yang mereka jalin karena berasal dari negara berbeda.

Ong Yew Sin dan juga Aya Ohori harus belajar beradaptasi dengan gaya hidup dan budaya masing-masing selama bertahun-tahun. Bahkan, mereka juga sering terlibat pertengkaran kecil layaknya pasangan pada umumnya.