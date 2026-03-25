HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2026 Bakal Berbeda jika Marc Marquez Gagal Menang di Amerika Serikat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |16:48 WIB
Jalannya MotoGP 2026 bakal berbeda bila Marc Marquez gagal menang di GP Amerika Serikat akhir pekan ini (Foto: Ducati Corse)
PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, menyebut seri ketiga di Sirkuit COTA, Austin, Texas, bisa jadi penentu jalannya musim ini. Bila Marc Marquez gagal menang di sana, maka kejuaraan bakal seru.

Marquez menjalani awal musim MotoGP 2026 dengan cukup kesulitan. Ia gagal finis di Thailand dan harus puas mengakhiri MotoGP Brasil 2026 di posisi empat.

Marc Marquez melaju di MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Hal itu kontras dengan pencapaian Marquez di MotoGP 2025. Ketika itu, ia sangat dominan dengan selalu merebut kemenangan di Sprint Race dan balapan utama pada dua seri awal.

1. Ujian Sesungguhnya

Sebaliknya, dua seri awal ini bak mimpi indah buat Aprilia Racing. Marco Bezzecchi sukses jadi pemenang di Thailand serta Brasil. Ditambah, Jorge Martin finis sebagai runner up pekan lalu.

Namun, Pernat meminta Aprilia dan Bezzecchi tak buru-buru merasa di atas angin. Ujian sesungguhnya baru datang akhir pekan ini di MotoGP Amerika Serikat 2026, 27-30 Maret.

“Ujian sesungguhnya ada di Austin di mana dia nyaris selalu menang. Jika dia tidak menang di sana dan Bezzecchi mengalahkannya, kawan, kita bisa mulai memikirkan kejuaraan dunia ini bakal berbeda,” tegas Pernat, mengutip dari Motosan, Rabu (25/3/2026).

 

Blak-blakan, Marco Bezzecchi Akui Terima Pesan Sakti dari Valentino Rossi Sebelum Juarai MotoGP Brasil 2026
