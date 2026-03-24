HOME SPORTS NETTING

Evaluasi Tur Eropa 2026: PBSI Kantongi Catatan Merah meski Progres Atlet Meningkat

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |20:38 WIB
Evaluasi Tur Eropa 2026: PBSI Kantongi Catatan Merah meski Progres Atlet Meningkat
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) angkat suara terkait hasil minor dalam rangkaian Tur Eropa 2026. Meskipun Indonesia harus menyudahi turnamen di German Open, All England, Swiss Open, dan Orleans Masters tanpa satu pun gelar juara, otoritas tertinggi bulu tangkis nasional tersebut menilai ada aspek positif dari segi daya juang dan transisi permainan para atlet di lapangan.

Kabid Binpres PP PBSI, Eng Hian, menilai hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan performa atlet. Dia melihat adanya progres yang cukup baik dari para pemain, terutama saat menghadapi lawan kelas dunia.

“Kalau melihat hasil memang belum sesuai harapan, tetapi dari sisi performa dan progres, kami melihat ada perkembangan yang cukup baik. Daya saing pemain terlihat, terutama saat menghadapi pemain top dunia,” ujar Eng Hian dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (24/3/2026).

Dalam rangkaian turnamen tersebut, sejumlah wakil Indonesia mampu melangkah hingga fase akhir. Penampilan itu menjadi indikasi bahwa persaingan di level elite dunia semakin ketat.

Eng Hian menegaskan pengalaman bertanding di turnamen besar menjadi modal penting bagi atlet. Hal itu dinilai dapat meningkatkan kematangan permainan dan mental bertanding.

“Yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi di momen-momen krusial. Dari situ biasanya menjadi pembeda antara menang dan kalah. Ini yang terus kami benahi bersama tim pelatih,” jelasnya.

Indra Wijaya. PBSI

1. Sorotan Tajam Sektor Tunggal

Dari sektor tunggal putra, pelatih utama Indra Wijaya menyoroti performa Alwi Farhan yang menunjukkan tren positif. Dia menilai penampilan Alwi selama Tur Eropa cukup menjanjikan.

“Secara performa, Alwi tampil sangat baik di rangkaian turnamen ini. Di All England dia bisa mencapai babak delapan besar, lalu menjadi runner-up di Swiss Open,” ujar Indra.

 

