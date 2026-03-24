Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Rider Muda Moto3 Veda Ega Pratama, Ternyata sang Ayah Seorang Mantan Pembalap Nasional

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |14:36 WIB
Kisah Rider Muda Moto3 Veda Ega Pratama, Ternyata sang Ayah Seorang Mantan Pembalap Nasional
Veda Ega Pratama bersama ayahnya Sudarmono yang ternyata mantan pembalap nasional (Foto: Instagram/@sudarmono_mons54private)
A
A
A

KISAH rider muda Moto3 Veda Ega Pratama menarik untuk diulas. Sebab, sang ayah ternyata seorang mantan pembalap nasional.

Veda Ega jadi buah bibir di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilannya naik podium pada Moto3 Brasil 2026 di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Minggu 22 Maret malam WIB.

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Pembalap Honda Team Asia itu finis di posisi tiga usai berjuang keras di lima lap terakhir. Ia menjadi rider pertama asal Indonesia yang naik podium di ajang balap Grand Prix sepanjang sejarah.

1. Binaan sang Ayah

Kiprah mengkilap Veda itu tidak terlepas dari binaan Sudarmono, ayahnya. Momon –sapaan akrabnya- adalah seorang mantan pembalap nasional. Tidak heran, ia menurunkan bakat ke sang anak.

Saat masih aktif, Momon turun di berbagai kelas pada kejuaraan nasional. Ia pernah mentas di kelas bebek hingga Supersport 600. Pengalaman itu sedikit banyak membantunya mengembangkan bakat Veda.

Ditambah lagi, Momon juga memiliki sekolah balap di Gunungkidul. Veda, yang mulai tertarik mengendarai motor sejak usia empat tahun, langsung diarahkan untuk menjadi pembalap seperti dirinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Manajer Tim Sanjung Veda Ega Pratama Usai Rebut Podium di Moto3 Brasil 2026
Daftar Hadiah yang Diterima Veda Ega Pratama Setelah Naik Podium Moto3 Brasil 2026: Uang Rp25 Juta dan Mobil!
Momen Veda Ega Dapat Pelukan Hangat dari Mario Aji Usai Raih Podium di Moto3 Brasil 2026
Kisah Haru Pembalap Muda Moto3 Veda Ega Pratama, Berlatih Skill Motor dari Lapangan Parkir Pasar Sapi Gunungkidul
Cetak Sejarah Manis di Brasil, Veda Ega Pratama Siap Ramaikan Moto3 Mandalika 2026
Kisah Lucu Veda Ega Pratama, Hindari Semprotan Sampanye di Podium hingga Tos dengan Kaleng Minuman Berenergi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement