HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marc Marquez, Menolak Menua di Lintasan Balap seperti Valentino Rossi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |01:01 WIB
Kisah Marc Marquez, Menolak Menua di Lintasan Balap seperti Valentino Rossi
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
KISAH Marc Marquez yang menolak menua di lintasan balap seperti Valentino Rossi menarik untuk dibahas. Ya, rider Ducati Lenovo itu dengan tegas tak mau menjadi seperti rivalnya tersebut yang tetap bersaing di ajang MotoGP hingga usia 40 tahun.

Saat ini, Marquez terus berusaha mengejar rekor gelar juara dunia MotoGP. Namun, ada satu pencapaian The Doctor –julukan Rossi– yang tampaknya tidak akan pernah disentul oleh rider asal Spanyol tersebut, yakni durasi karier yang mencapai usia kepala empat.

1. Bicara Ambisi

Dalam sebuah acara yang digelar oleh Estrella Galicia 0,0 baru-baru ini, pembalap pabrikan Ducati tersebut berbicara terbuka mengenai masa depannya. Di usianya yang menginjak 33 tahun dan memasuki musim ke-14 di kelas utama, Marquez sadar bahwa tubuhnya tidak lagi sama seperti saat ia memulai debutnya.

Meski Marquez berhasil menyamai total tujuh gelar juara kelas utama milik Rossi di usia yang lebih muda, perjalanan The Baby Alien dihantam badai cedera lengan serius sejak 2020 yang memaksanya naik meja operasi sebanyak empat kali.

Valentino Rossi mengaspal di Sirkuit Internasional Mandalika (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Hal inilah yang menjadi pertimbangan besar bagi sang juara bertahan. Marquez merasa sulit untuk bisa terus balapan hingga mencapai usia 40 tahun seperti halnya Rossi.

"Saya berharap bisa memperpanjang karier selama mungkin, tapi saya juga sudah menjalani beberapa kali operasi. Jangan khawatir, saya tidak akan sampai membalap hingga usia 40 tahun," ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (20/3/2026).

Pernyataan ini menegaskan bahwa Marquez lebih memilih kualitas performa di masa puncak daripada sekadar bertahan lama di lintasan tanpa kompetitif.

 

Aprilia Kabulkan Permintaan Aneh Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Thailand 2026
Kata-Kata Marc Marquez Jelang MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Ayrton Senna
Suarakan Perdamaian, Marc Marquez Tanggapi Pergeseran Kalender MotoGP Akibat Konflik Timur Tengah
Antusias Sambut MotoGP Brasil 2026, Marco Bezzecchi Tak Sabar Jumpa Fans Baru
Gara-Gara Marc Marquez, Francesco Bagnaia Diminta Tinggalkan Ducati Lenovo di Akhir MotoGP 2026!
Kisah Veda Ega Pratama, Satu-satunya Pembalap Indonesia yang Jadi Atlet Elite Red Bull seperti Marc Marquez
