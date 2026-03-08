Jadwal Siaran Langsung Race F1 GP Australia 2026: George Russell Asapi McLaren dan Ferrari?

Simak jadwal siaran langsung race F1 GP Australia 2026 di mana George Russell akan start dari posisi terdepan (Foto: X/@F1)

MELBOURNE – Jadwal siaran langsung race F1 GP Australia 2026 sudah diketahui. Akankah George Russell mengasapi duo McLaren dan duo Ferrari?

Saksikan F1 GP Australia 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Start Terdepan

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Australia 2026 (Foto: X/@F1)

Russell diam-diam tampil mengejutkan sejak latihan bebas ketiga (FP3) di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Sabtu 7 Maret 2026 siang WIB. Ia merebut posisi terdepan, mengungguli duo Scuderia Ferrari yakni Lewis Hamilton dan Charles Leclerc.

Bahkan, pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mampu meraih pole position di kualifikasi. Russell mengungguli rekan setimnya Andrea Kimi Antonelli serta pembalap Red Bull Racing Isack Hadjar.

Start terdepan tentu memperbesar peluang Russell memenangi lomba pertama di F1 2026. Ditambah lagi, ia unggul hingga 0,785 detik dari Hadjar di tempat ketiga.

Selisih itu memperlihatkan Mercedes punya sesuatu yang spesial di mobilnya. The Silver Arrow mampu dengan cerdas mengakali regulasi baru dengan trik kompresi mesin sehingga cukup superior sejauh ini.