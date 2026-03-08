Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal Siaran Langsung Race F1 GP Australia 2026: George Russell Asapi McLaren dan Ferrari?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |04:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Race F1 GP Australia 2026: George Russell Asapi McLaren dan Ferrari?
Simak jadwal siaran langsung race F1 GP Australia 2026 di mana George Russell akan start dari posisi terdepan (Foto: X/@F1)
A
A
A

MELBOURNE – Jadwal siaran langsung race F1 GP Australia 2026 sudah diketahui. Akankah George Russell mengasapi duo McLaren dan duo Ferrari?

Saksikan F1 GP Australia 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Start Terdepan

Lewis Hamilton melaju di F1 GP Australia 2026 (Foto: X/@F1)
Lewis Hamilton melaju di F1 GP Australia 2026 (Foto: X/@F1)

Russell diam-diam tampil mengejutkan sejak latihan bebas ketiga (FP3) di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Sabtu 7 Maret 2026 siang WIB. Ia merebut posisi terdepan, mengungguli duo Scuderia Ferrari yakni Lewis Hamilton dan Charles Leclerc.

Bahkan, pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mampu meraih pole position di kualifikasi. Russell mengungguli rekan setimnya Andrea Kimi Antonelli serta pembalap Red Bull Racing Isack Hadjar.

Start terdepan tentu memperbesar peluang Russell memenangi lomba pertama di F1 2026. Ditambah lagi, ia unggul hingga 0,785 detik dari Hadjar di tempat ketiga.

Selisih itu memperlihatkan Mercedes punya sesuatu yang spesial di mobilnya. The Silver Arrow mampu dengan cerdas mengakali regulasi baru dengan trik kompresi mesin sehingga cukup superior sejauh ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/37/3193457/simak_jadwal_lengkap_f1_2026-BeZC_large.jpg
Jadwal Lengkap F1 2026: Australia Jadi Pembuka Lagi, Ada 2 Tim Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/37/3191009/max_verstappen_akan_pakai_nomor_3_di_musim_f1_2026-8uNL_large.jpg
Bukan Lagi Juara Dunia, Max Verstappen Pakai Nomor 3 di F1 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/37/3203950//max_verstappen-X02L_large.jpg
Max Verstappen Isyaratkan Pensiun Dini dari F1, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/37/3198104//michael_schumacher-uAM9_large.jpg
Kondisi Terbaru Legenda F1 Michael Schumacher: Tak Lagi Terbaring di Tempat Tidur, Kini Bisa Duduk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/65/3196487//pendidikan-HBei_large.jpg
Profil dan Pendidikan Stephanus Widjanarko, Lulusan ITB yang Jadi Lead Engineer di Cadillac F1 Team
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement