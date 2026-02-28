Hasil Kualifikasi Moto3 Thailand 2026: Veda Ega Pratama Amankan Posisi Start Baris Kedua!

BURIRAM – Pembalap Indonesia dari tim Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sukses mengamankan posisi kelima dalam sesi kualifikasi 2 (Q2) Moto3 Thailand 2026. Pencapaian ini menjadi catatan yang sangat membanggakan sekaligus membuktikan daya saingnya di level dunia.

Sesi penentuan posisi tersebut berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, Sabtu (28/2/2026). Veda berhasil menorehkan catatan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 40.877 detik.

1. Peluang Besar Menuju Podium Utama

Berkat hasil tersebut, Veda akan memulai balapan utama dari posisi lima besar atau baris kedua. Tentunya, posisi start yang menguntungkan ini memberinya kans besar untuk memperebutkan podium jika mampu mempertahankan performa terbaiknya sepanjang balapan.

Di posisi pertama pada sesi Q2 ini ditempati oleh pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, yang mencatatkan waktu 1 menit 40.088 detik. Sementara itu, posisi kedua dihuni oleh pembalap Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, yang menorehkan waktu 1 menit 40.518 detik.

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

2. Jejak Karier Menuju Kelas Dunia

Sebagai informasi tambahan, Veda berhasil naik kelas ke kejuaraan dunia Moto3 setelah tampil memukau di ajang Red Bull Rookies Cup 2025. Veda mengakhiri musim tersebut dengan status runner-up dan mengoleksi total 170 poin.

Salah satu momen terbaiknya adalah saat ia berhasil meraih kemenangan ganda di Sirkuit Mugello, Italia. Performa luar biasa itulah yang membuat Honda Team Asia memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk naik kelas dan berkompetisi di Moto3 musim ini.

(Rivan Nasri Rachman)

