HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing German Open 2026: Indonesia Kirim 3 Wakil, Ada Lanny/Apriyani hingga Amallia/Siti

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |12:35 WIB
Hasil Drawing German Open 2026: Indonesia Kirim 3 Wakil, Ada Lanny/Apriyani hingga Amallia/Siti
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu. (Foto: PBSI)
A
A
A

MULHEIM - Tabuh genderang perang turnamen German Open 2026 resmi dimulai menyusul dirilisnya hasil undian atau drawing pemain pada Minggu (22/2/2026). Berdasarkan bagan pertandingan, dua andalan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, diprediksi akan menghadapi ujian awal yang relatif bisa diatasi.

1. Dominasi Ganda Putri

PBSI hanya mengirim dua wakil Indonesia untuk turnamen German Open 2026. Turnamen berlevel Super 300 itu akan berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman pada 24 Februari-1 Maret 2026.

Fokus utama tentu tertuju pada sektor ganda putri yang diharapkan mampu berbicara banyak di daratan Eropa. Skuad 'mini' yang dikirim oleh PBSI terdiri dari Lanny/Apriyani serta Tiwi/Fadia yang sama-sama berasal dari ganda putri.

Sementara itu, satu wakil Indonesia lainnya adalah Gloria Emanuelle Widjaja yang berpasangan dengan Hee Yong Kai Terry dari sektor ganda campuran. Keduanya bukan merupakan bagian dari atlet pelatnas PBSI, melainkan pasangan profesional lintas negara.

Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)

2. Menanti Lawan dari Babak Kualifikasi

Para wakil Indonesia akan mengawali turnamen German Open dari babak 32 besar. Lanny/Apriyani dipastikan akan menunggu lawan yang memenangkan kualifikasi keempat (Q4).

Posisi ini memberikan keuntungan bagi Lanny/Apriyani untuk mengamati calon lawan mereka terlebih dahulu sebelum bertanding di partai pembuka. Sedangkan, Tiwi/Fadia akan bersua dengan utusan Denmark, Kathrine Vang/Mette Werge.

 

Halaman:
1 2
