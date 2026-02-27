Gaji Marc Marquez dan Pembalap Medioker MotoGP Timpang, Perbedaan hingga Rp190 Miliar!

GAJI Marc Marquez dan pembalap medioker di MotoGP timpang. Marc Marquez yang kini membela Ducati Lenovo, dikabarkan memiliki gaji 10 juta euro atau setara Rp198 miliar per tahun.

Nominal sama kabarnya juga diterima jagoan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Gaji yang diterima Marc Marquez dan Fabio Quartararo berbeda jauh dengan sejumlah pembalap medioker yang eksis di MotoGP.

Marc Marquez memiliki gaji 10 juta euro saat ini. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Beberapa rider kabarnya hanya menerima 100.000 euro atau sekira Rp1,9 miliar per tahun. Melihat jauhnya jurang gaji di atas, MotoGP dan MSMA (Motor Sport Manufacturer Association) siap membuat gebrakan.

1. Minimal Gaji bagi Pembalap MotoGP

MotoGP dan MSMA tak mau pembalap-pembalap yang biasa di MotoGP memiliki pendapatan minim. Mengutip dari Motorsport, para pembalap kelas premier akan mendapatkan minimal gaji di angka 500.000 euro atau setara Rp9,9 miliar per tahun.

Jika ini terjadi, gaji rider MotoGP bisa bersaing dengan driver Formula One (F1). Kabarnya, pembalap F1 dengan gaji terendah mendapatkan uang USD500.000 atau sekira Rp8,5 miliar per musim.

2. Jadwal MotoGP Thailand 2026

Race perdana MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026. Namun, sebelum main race digelar, akan lebih dulu digelar sesi latihan bebas, kualifikasi hingga sprint race.