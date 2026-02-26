Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Disebut Ingin Lampaui Valentino Rossi di MotoGP!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |18:31 WIB
Marc Marquez Disebut Ingin Lampaui Valentino Rossi di MotoGP!
Marc Marquez disebut berambisi mengalahkan jumlah gelar MotoGP milik Valentino Rossi. (Foto: MotoGP.com)
A
A
A

PEMBALAP penguji Honda, Stefan Bradl, menyatakan Marc Marquez ingin mencetak banyak rekor di MotoGP. Ia menilai Marc Marquez ingin melampaui gelar yang dimiliki legenda balap MotoGP Valentino Rossi.

Valentino Rossi tercatat tujuh kali juara dunia di kelas premier. Marc Marquez yang tercatat sebagai rider Ducati Lenovo juga mengantongi gelar yang sama, yakni tujuh kali juara.

1. Peluang Marc Marquez Kalahkan Valentino Rossi

Duel Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)
Duel Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2015 (Foto: Youtube/MotoGP)

Stefan Bradl mengatakan Marc Marquez sangat terbuka  melampaui catatan gelar Valentino Rossi. Terbukti, Marc Marquez sangat serius menyiapkan diri untuk MotoGP 2026.

"Sebenarnya, rekor-rekor itu bukanlah prioritas utamanya. Tapi, tentu saja, ia ingin menjadi raja MotoGP yang tak terbantahkan," kata Stefan Bradl, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (26/2/2026) 

"Ia juga ingin melampaui Valentino Rossi. Itulah motivasinya,"tambah rider asal Jerman ini.

2. Aksi Marc Marquez di MotoGP 2026 Dinantikan

Stefan Bradl pun sangat menantikan aksi-aksi Marc Marquez di MotoGP 2026. Menarik menanti apakah Marc Marquez sanggup mempertahankan gelar di MotoGP 2026 atau tidak.

 

Halaman:
1 2
