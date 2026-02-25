Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Franco Morbidelli Sebut Aprilia Racing Pesaing Kuat Ducati di MotoGP Thailand 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |21:05 WIB
Franco Morbidelli Sebut Aprilia Racing Pesaing Kuat Ducati di MotoGP Thailand 2026!
Franco Morbidelli prediksi Aprilia Racing menggila di MotoGP Thailand 2026. (Foto: Instagram/@frankymorbido)
PEMBALAP Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, puas dengan performa sang motor pada tes pramusim terakhir MotoGP 2026. Namun, Franco Morbidelli menyebut Aprilia Racing akan menjadi rival utama Ducati di MotoGP 2026.

1. Franco Morbidelli Puas dengan Performa Ducati

Franco Morbidelli mencatat grafik positif selama dua hari tes pramusim yang berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 21-22 Februari 2026. Pembalap asal Italia itu berhasil menembus 10 besar dengan menempati posisi ketujuh.

Rider asal Italia ini mengaku puas dengan performa Ducati. Namun, di satu sisi, ia menyadari ancaman nyata datang dari Aprilia Racing. Ia menilai motor Aprilia RS-GP menjadi pesaing utama Ducati di lintasan pada MotoGP 2026.

Marco Bezzecchi siap menggila di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/marcobez72)
Marco Bezzecchi siap menggila di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/marcobez72)

“Semuanya berjalan cukup baik, meski ada persaingan ketat dengan RS-GP (Aprilia),” kata Franco Morbidelli, Okezone mengutip dari Motosan, Rabu (25/2/2026). 

Secara keseluruhan, Franco Morbidelli sangat nyaman dengan motor Ducati Desmosedici miliknya. Ia menyebut, motornya memiliki kekuatan ketika melahap trek lurus.

“Secara umum, saya merasa lebih nyaman dengan motor ini, memungkinkan saya untuk lebih menekan dan lebih cepat di lintasan lurus. Semuanya terasa lebih halus dan itu membantu meningkatkan performa, meski mungkin kondisi lintasan saat tes juga ikut membantu,” ucap anak didik Valentino Rossi ini. 

 

