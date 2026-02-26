Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Khawatir Cedera Horor Jelang MotoGP Thailand 2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |16:42 WIB
Marc Marquez Khawatir Cedera Horor Jelang MotoGP Thailand 2026!
Marc Marquez takut cedera jelang MotoGP Thailand 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez bicara Kekhawatiran soal cedera jelang tampil di seri pembuka MotoGP 2026. Balapan perdana MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026.

Marc Marquez sudah pulih dari cedera dan siap unjuk kualitas di MotoGP 2026. Musim lalu, ia cedera di MotoGP Mandalika dan absen dalam empat seri pamungkas MotoGP 2026 karena cedera.

1. Cedera Jadi Musuh Pembalap

Marc Marquez saat ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025. (Foto: MotoGP)
Marc Marquez saat ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025. (Foto: MotoGP)

Marc Marquez mengatakan cedera menjadi kondisi yang tidak diharapkan para pembalap. Ia mengatakan bertambahnya usia tidak menjadi masalah, melainkan potensi cedera yang ditakutkannya.

"Bagi saya, bukan bertambah tua yang membuat semakin sulit, tapi cedera yang membuat semakin sulit. Bukan karena usia,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Kamis (26/2/2026).

“Pada akhirnya, saya merasa masih muda secara mental,” lanjut rider 33 tahun ini.

2. Marc Marquez Jenuh saat Alami Cedera

Pembalap asal Spanyol itu pun menceritakan ada kejenuhan saat menjalani proses pemulihan cedera. Hal itu menjadi tantangan juara tujuh kali kelas MotoGP dalam beberapa musim terakhir.

 

