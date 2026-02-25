Mantan Pembalap Honda Jagokan Marc Marquez Juara MotoGP 2026!

PEMBALAP penguji Honda, Stefan Bradl, mengungkapkan prediksi terkait sosok yang akan merebut gelar juara MotoGP 2026. Stefan Bradl tanpa ragu menegaskan jagoannya adalah Marc Marquez.

Ajang balap MotoGP 2026 tinggal menghitung hari. Sesuai jadwal, MotoGP Thailand 2026 akan menjadi seri pembuka pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026 di Sirkuit Buriram, Thailand.

1. Marco Bezzecchi Diprediksi Tempel Marc Marquez

Marco Bezzecchi bisa saingi Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcobez72)

Stefan Bradl pun menjagokan Marc Marquez mempertahankan gelar juara musim ini. Namun,dia mengungkapkan Marco Bezzecchi tak bisa dianggap remeh setelah menjalani musim gemilang bersama Aprilia Racing di MotoGP 2025.

“Saya bertaruh pada Marc Marquez karena dia adalah pembalap paling cerdas dan terbaik dalam manajemen balapan,” kata Stefan Bradl, Okezone mengutip dari Motosan, Rabu (25/2/2026).

“Marco Bezzecchi dan Aprilia mendapatkan banyak kepercayaan diri dalam tes, juga sejak musim lalu, dan mereka jelas menjadi kekuatan kedua terkuat di belakang Ducati,” sambung pembalap asal Jerman ini.

2. Francesco Bagnaia dan Alex Marquez Bisa Ganggu Marc Marquez

Selain Marco Bezzecchi, pembalap asal Jerman itu juga menyebut Francesco Bagnaia dan Alex Marquez bisa mengganggu Marquez dalam perburuan gelar juara. Hanya saja, mantan pembalap Honda itu menilai para pembalap masih membutuhkan waktu untuk tampil kompetitif.