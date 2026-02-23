Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah di Balik Alasan Marc Marquez dan Ducati Belum Umumkan Perpanjangan Kontrak

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |03:01 WIB
Kisah di Balik Alasan Marc Marquez dan Ducati Belum Umumkan Perpanjangan Kontrak
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
MASA depan Marc Marquez bersama Ducati Lenovo memang terlihat cerah, namun hingga kini pengumuman resmi tak kunjung. Meski kesepakatan verbal untuk bertahan hingga MotoGP 2027 dikabarkan sudah tercapai, pembalap berjuluk The Baby Alien itu rupanya memiliki alasan mengapa ia belum mau meresmikan perpanjangan masa baktinya di tim yang bermarkas di Borgo Panigale tersebut.

Ketidakcocokan durasi kontrak dan kondisi fisik menjadi variabel utama yang membuat proses administrasi ini tertunda di tengah persiapan musim balap yang semakin memanas.

1. Pertimbangan Strategis di Balik Durasi Kontrak

Ducati secara terbuka menyodorkan kontrak berdurasi dua tahun kepada Marquez. Bagi pabrikan asal Italia tersebut, durasi dua tahun adalah angka ideal agar siklus pengembangan motor dan komitmen pembalap berjalan selaras tanpa gangguan di tengah jalan.

Namun, Marquez mengakui bahwa ia tidak ingin terburu-buru mengikatkan diri dalam jangka waktu panjang jika belum merasa yakin sepenuhnya. Baginya, menandatangani kontrak bukan sekadar soal nilai nominal, melainkan kesiapan untuk memberikan performa maksimal selama masa kontrak tersebut berlangsung.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)

"Kami sedang mengusahakannya dengan Ducati. Bagi mereka, dua tahun adalah opsi ideal agar posisi kami tidak menggantung di tengah siklus kontrak," ungkap Marquez sebagaimana dikutip dari Crash, Senin (23/2/2026).

2. Kesehatan Fisik sebagai Syarat Mutlak

Bagi Marquez, trauma masa lalu akibat cedera panjang telah mengubah cara pandangnya dalam mengambil keputusan karier. Ia menegaskan bahwa kendala terbesar saat ini bukanlah masalah finansial atau fasilitas motor, melainkan kondisi bahunya yang masih dalam tahap pemulihan.

 

Halaman:
1 2
