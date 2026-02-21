Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari Resmi Mundur dari All England 2026!

GANDA putri bulu tangkis Indonesia, Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari, mundur dari turnamen All England 2026. Kabar ini diketahui melalui laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Sabtu (21/2/2026).

Dalam daftar pemain, Apriyani/Lanny yang sebelumnya berstatus sebagai cadangan dinyatakan mundur dari turnamen. Keduanya mundur bersama pasangan Brasil Samia Lima/Jacqueline Lima, serta ganda putri Austria Serena Au Yeong/Anna Hagspiel.

Lanny Tria/Apriyani Rahayu absen di All England 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Tiga Ganda Putri Indonesia Siap Tempur di All England 2026

Mundurnya Apriyani/Lanny berarti menyisakan tiga pasangan ganda putri Indonesia. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi, dan Febi Setianingrum/Rachel Allessya Rose.

Ketiganya akan langsung berjuang dari babak 32 besar All England 2026. Selain ganda putri, Indonesia masih mempunyai banyak wakil dari sektor lainnya.

2. Daftar Wakil Indonesia di All England 2026

Dari tunggal putra, ada Jonatan Christie dan Alwi Farhan. Kemudian tunggal putri diwakili Putri Kusuma Wardani. Ganda putra ada nama-nama besar seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Lalu di sektor ganda campuran, ada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu serta tiga pasangan lainnya (salah satunya cadangan). Turnamen All England 2026 akan menjadi ajang wakil Indonesia unjuk gigi.