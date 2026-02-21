Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari Resmi Mundur dari All England 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |12:41 WIB
Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari Resmi Mundur dari All England 2026!
Apriyani Rahayu dan Lanny Tria Mayasari mundur dari All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA putri bulu tangkis Indonesia, Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari, mundur dari turnamen All England 2026. Kabar ini diketahui melalui laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), Sabtu (21/2/2026).

Dalam daftar pemain, Apriyani/Lanny yang sebelumnya berstatus sebagai cadangan dinyatakan mundur dari turnamen. Keduanya mundur bersama pasangan Brasil Samia Lima/Jacqueline Lima, serta ganda putri Austria Serena Au Yeong/Anna Hagspiel.

Lanny Tria/Apriyani Rahayu absen di All England 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Lanny Tria/Apriyani Rahayu absen di All England 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Tiga Ganda Putri Indonesia Siap Tempur di All England 2026

Mundurnya Apriyani/Lanny berarti menyisakan tiga pasangan ganda putri Indonesia. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi, dan Febi Setianingrum/Rachel Allessya Rose.

Ketiganya akan langsung berjuang dari babak 32 besar All England 2026. Selain ganda putri, Indonesia masih mempunyai banyak wakil dari sektor lainnya.

2. Daftar Wakil Indonesia di All England 2026

Dari tunggal putra, ada Jonatan Christie dan Alwi Farhan. Kemudian tunggal putri diwakili Putri Kusuma Wardani. Ganda putra ada nama-nama besar seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Lalu di sektor ganda campuran, ada Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu serta tiga pasangan lainnya (salah satunya cadangan). Turnamen All England 2026 akan menjadi ajang wakil Indonesia unjuk gigi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/40/3201356/adnan_dan_indah_gagal_tampil_di_all_england_2026_pbsi-Oal8_large.jpg
Penjelasan PBSI Kenapa Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Tak Dikirim ke All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201263/alwi_farhan-fb7t_large.jpg
Alwi Farhan Siap Debut di All England 2026: Wujudkan Mimpi di Turnamen Paling Bergengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201215/adnan_maulana_bersama_indah_cahya_sari_jamil-bLEd_large.jpg
Gagal ke Birmingham, Adnan/Indah Pertanyakan Pencoretan dari Skuad All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197100/daftar_wakil_indonesia_di_all_england_2026_sudah_dirilis_bwf-GA3z_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di All England 2026: Alwi Farhan Debut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/40/3202809//maria_febe_memutuskan_menjadi_mualaf_pada_2013_mariafebe13-0vwG_large.jpg
Kisah Mualaf Pebulu Tangkis Maria Febe Kusumastuti: Suka Dengar Azan sejak Kecil hingga Niat Khatam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/40/3202757//verrel_yustin_mulia_dan_aisyah_salsabila_putri_pranata_dipastikan_batal_debut_dalam_waktu_dekat-eJ9O_large.jpg
2 Turnamen di Sri Lanka Ditunda, Verrel/Aisyah Batal Jalani Debut
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement