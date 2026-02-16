Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Catat Hasil Positif di Pramusim, Veda Ega Tak Sabar Jalani Moto3 Thailand 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |09:10 WIB
Veda Ega tidak sabar menghadapi Moto3 2026 yang dimulai di Thailand dua pekan mendatang (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

JEREZ DE LA FRONTERRA – Veda Ega Pratama sukses mencatat hasil positif pada Tes Pramusim Moto3 2026 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Spanyol. Pembalap Honda Team Asia itu tidak sabar untuk melakoni Moto3 Thailand 2026 dua pekan mendatang.

Tes Pramusim Moto3 2026 di Sirkuit Jerez telah tuntas pada Minggu 15 Februari 2026 malam WIB. Veda meraih catatan positif selama dua hari uji coba.

1. Tajamkan Waktu

Veda Ega Pratama melaju di Tes Pramusim Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Pembalap asal Yogyakarta itu mencatat waktu 1 menit 46,628 detik pada tes hari pertama. Kemudian, ia sukses mempertajam catatan waktunya pada hari kedua menjadi 1 menit 46, 375 detik. 

“Dua hari pengujian yang positif di Jerez!” tulis Veda dalam akun instagram pribadinya @veda_54, Senin (16/2/2026). 

Catatan positif itu membuat Veda optimistis menatap seri balapan pertama Moto3 2026. Sesuai jadwal, seri itu digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, pada 27 Februari hingga 1 Maret 2026. 

“Tak sabar menantikan balapan pertama musim ini di Thailand,” tegas Veda. 

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
