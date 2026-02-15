Kebanggaan Jakarta! Persija dan Pelita Jaya Resmi Berkolaborasi

Persija Jakarta dan Pelita Jaya resmi berkolaborasi tahun ini. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

PELITA Jaya Jakarta dan Persija Jakarta melakukan gebrakan dengan saling berkolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan agar kedua tim saling mendukung demi mencetak berbagai prestasi.

Persija Jakarta saat ini berjuang di Super League 2025-2026. Sementara Pelita Jaya, berkiprah di Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2026.

1. Bentuk Kolaborasi Persija Jakarta dan Pelita Jaya

Kolaborasi ini akan memanjakan para suporter setia dengan menghadirkan inovasi bundling tiket terusan. Selain itu, ada juga merchandise eksklusif yang menggabungkan identitas kedua tim.

Presiden klub Pelita Jaya, Andiko Purnomo, menyambut antusias langkah ini sebagai upaya membangun prestasi dan sistem olahraga yang solid di ibu kota. Alhasil, Pelita Jaya dan Persija Jakarta akan berjalan bersama.

Pengumuman bersejarah ini disampaikan di sela-sela peresmian kerja sama Pelita Jaya dengan Bank Jakarta sebagai sponsor baru untuk kompetisi Indonesia Basketball League (IBL) 2026.

“Kami percaya kolaborasi ini bukan tentang hari ini saja tapi membangun prestasi. Selain itu, sistem olahraga di Jakarta," ujar Andiko Purnomo.