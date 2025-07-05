3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu

Berikut tiga pebulu tangkis Indonesia yang tak disangka punya banyak penggemar di China termasuk Ahsan/Hendra (Foto: Instagram/@hendrasansan)

BERIKUT tiga pebulu tangkis Indonesia yang tak disangka punya banyak penggemar di China. Salah satunya cukup sering tur ke Negeri Tirai Bambu.

Indonesia merupakan negara papan atas di dunia bulu tangkis. Tidak jarang, para pemainnya memiliki fans atau penggemar hingga di luar negeri, termasuk China.

Kehadiran idola tentu begitu dinanti. Kendati berlaga di kandang lawan, mereka tetap mendapat dukungan penuh, kecuali saat menghadapi wakil tuan rumah.

Lalu, siapa saja tiga pebulu tangkis Indonesia yang tak disangka punya banyak penggemar di China? Simak ulasan berikut ini.

3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China

1. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Pasangan legenda ini memang punya banyak penggemar tidak hanya di Indonesia. Ahsan dan Hendra dianggap sebagai yang terbaik di sektor ganda putra sehingga diidolakan oleh sesama pemain.

Saking banyaknya penggemar di China, Ahsan dan Hendra pernah melakukan tur ke Negeri Tirai Bambu di luar jadwal BWF. Mereka tampil dalam laga-laga eksibisi demi menghibur penggemar.

Tidak hanya itu, Ahsan/Hendra juga kerap diserbu pebulu tangkis dari China untuk berfoto bersama. Hal itu membuktikan The Daddies, yang kini sudah pensiun, punya banyak penggemar.