Hasil Drawing Piala Davis 2026 World Group II: Tantang Rumania, Indonesia Tuan Rumah!

HASIL drawing Piala Davis 2026 World Group II diketahui pada Jumat (13/2/2026). Tim tenis Indonesia berstatus tuan rumah dan berhadapan dengan Rumania.

Babak utama Piala Davis World Group II akan berlangsung pada 18-20 September 2026. Sebanyak 26 negara akan memperebutkan tiket untuk menuju World Group I.

1. Indonesia Tuan Rumah Bersama 13 Negara

Indonesia akan menghadapi Rumania di Piala Davis 2026. (Foto: Instagram/@daviscup)

Tim tenis Indonesia dipastikan berstatus sebagai tuan rumah bersama 13 negara lain. Sebut saja ada Afrika Selatan, El Savador, Maroko, dan Slovenia.

"Sebanyak 26 negara akan bertanding memperebutkan tempat di babak playoff Grup Dunia I pada Februari 2027, yang akan berlangsung pada 18-20 September 2026," tulis akun instagram resmi Piala Davis, @daviscup, Jumat (13/2/2026).

Sebagai tuan rumah, Indonesia akan berhadapan dengan Rumania. Laga tersebut kemungkinan besar akan berlangsung di Stadion Tenis GBK, Jakarta, seperti pada babak playoff.

2. Sebelumnya Indonesia Menang atas Togo

Pada babak playoff, tim tenis Indonesia mengalahkan Togo dengan skor telak 4-0. Empat pertandingan itu digelar di Stadion Tenis GBK, Jakarta pada 7-8 Februari 2026.