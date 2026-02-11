Ambisi Alex Marquez Gulingkan Kejayaan Marc Marquez, Siap Tebar Ancaman di MotoGP 2026

FAENZA – Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez, secara terbuka menyatakan ambisinya untuk menumbangkan dominasi sang kakak, Marc Marquez, pada persaingan MotoGP 2026. Meski mengakui mengalahkan pemegang gelar juara bertahan adalah misi yang berat, Alex menegaskan kesiapannya untuk berjuang ekstra keras demi menghentikan hegemoni sang saudara di lintasan.

Marc Marquez berstatus juara MotoGP 2025 dengan membela Tim Ducati Lenovo. Sampai saat ini dia telah mengumpulkan tujuh gelar ajang balapan dunia tersebut.

Alex Marquez mengatakan para pembalap MotoGP pastinya akan berusaha mengalahkan Marc Marquez, termasuk dirinya. Dia pun akan berusaha merepotkan Marc Marquez agar tidak mendominasi MotoGP 2026.

1. Tidak Mudah

"Banyak dari kita tidak tahu. Mungkin saya yang paling tahu betapa sulitnya mengalahkannya. Yang lain mungkin berpikir ada caranya, entah bagaimana caranya," kata Alex Marquez dilansir dari Motosan, Rabu (11/2/2026).

Alex Marquez melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Saya, di sisi lain, tahu betapa rumitnya, tetapi saya akan mencoba seperti orang lain, meskipun itu sangat sulit," tambahnya.