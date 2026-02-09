Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Francesco Bagnaia, Pembalap Ducati yang Akui Suka Makanan Asia Termasuk Nasi Goreng

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |11:55 WIB
Kisah Francesco Bagnaia, Pembalap Ducati yang Akui Suka Makanan Asia Termasuk Nasi Goreng
Francesco Bagnaia menyukai makanan Asia termasuk nasi goreng. (Foto: Instagram/@pecco63)
KISAH Francesco Bagnaia, pembalap Ducati yang mengakui makanan Asia termasuk nasi goreng akan diulas Okezone. Francesco Bagnaia salah satu pembalap sukses di ajang lomba balap motor paling prestisius, MotoGP.

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- tercatat juara MotoGP 2022 dan 2023. Sepanjang kariernya sebagai pembalap, rider berusia 29 tahun ini berkeliling ke banyak negara.

Melihat Kesibukan Pembalap Ducati Francesco Bagnaia di Paddock Sirkuit Mandalika

1. Francesco Bagnaia Kunjungi Malaysia

Pekan lalu, Pecco berkunjung ke Malaysia untuk mentas di tes pramusim MotoGP 2026. Pembalap asal Italia itu mengaku terkesan dengan Sirkuit Sepang.

“Sirkuit Sepang adalah favorit saya. Sepang masuk ke dalam tiga sirkuit favorit saya,” kata Francesco Bagnaia, Okezone mengutip dari New Strait Times.

2. Francesco Bagnaia Sukai Makanan Asia

Ketika mengunjungi Malaysia, ada beberapa makanan yang kerap dikonsumsi Francesco Bagnaia. Sebut saja Roti Canai dan Nasi Goreng.

“Saya menyukai makanan-makanan di Asia. Saya menyukai nasi goreng dan juga nasi lemak. Roti Canai juga enak, saya sering menambahkan keju,” tegas anak didik Valentino Rossi ini.

 

