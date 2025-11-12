Kisah Pebulu Tangkis Belgia Keturunan Indonesia, Lianne Tan Sukses sebagai Atlet dan Dokter Gigi

SOSOK Lianne Tan menarik perhatian publik bukan hanya karena prestasinya mewakili Belgia di kancah bulu tangkis internasional, tetapi juga karena latar belakangnya. Atlet cantik keturunan Indonesia ini dikenal memiliki profesi yang jarang dimiliki atlet, yakni sebagai seorang dokter gigi.

1. Jejak Karier

Lianne Tan lahir pada 20 November 1990 di Blizen, Belgia. Wanita yang kini berusia 34 tahun ini adalah putri dari pasangan Hen Tank (Warga Negara Indonesia yang lama menetap di Belgia) dan Maria Meyers.

Ketertarikan Lianne pada dunia tepok bulu tidak lepas dari pengaruh keluarganya. Ia memiliki seorang kakak bernama Yuhan Tan, yang juga merupakan pebulu tangkis tunggal putra yang beberapa kali mewakili Belgia di ajang internasional.

Sang kakak bahkan sukses menjuarai Belgian National Badminton Championship sebanyak sembilan kali, yang kemudian menginspirasi Lianne untuk ikut terjun ke dunia bulu tangkis profesional.

Lianne Tan

Lianne Tan memiliki rekam jejak yang solid di ajang multievent tertinggi. Ia tercatat telah berpartisipasi dalam empat edisi Olimpiade, dimulai dari London 2012, Rio 2016, Tokyo 2020, dan terakhir Olimpiade Paris 2024.

Lianne sempat menjadi sorotan pencinta bulu tangkis Tanah Air pada Olimpiade Tokyo 2020 ketika ia berhadapan dengan tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, di fase grup. Meskipun harus mengakui keunggulan Gregoria dengan skor 11-21 dan 17-21, penampilan Lianne tetap memukau.