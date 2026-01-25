Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bikin Kejutan di Indonesia Masters 2026, Alwi Farhan Tak Sangka Bisa Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |19:41 WIB
Bikin Kejutan di Indonesia Masters 2026, Alwi Farhan Tak Sangka Bisa Juara
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Air mata bahagia menyelimuti pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, usai berhasil memastikan diri sebagai kampiun Indonesia Masters 2026. Pemain muda berbakat ini mengaku sangat tidak menyangka mampu berdiri di podium tertinggi turnamen berlevel Super 500 tersebut di hadapan publik sendiri.

Alwi merebut gelar juara setelah mengalahkan Panitchaphon Teeraratsakul dari Thailand di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026) sore WIB. Pemain Pelatnas Cipayung itu hanya butuh waktu 25 menit untuk membungkam Teeraratsakul dalam dua gim langsung dengan skor 21-5, 21-16.

Usai laga, Alwi sangat bersyukur dengan gelar juara Super 500 pertamanya. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan bisa merebut gelar juara Indonesia Masters.

1. Motivasi dari Tribune Istora

“Alhamdulillah saya berada di sini berkat Allah Yang Maha Besar. Banyak perjuangan, banyak kesakitan, banyak darah, air mata yang sudah saya korbankan untuk saya berada di podium tertinggi hari ini,” kata Alwi dalam konferensi pers, Minggu (25/1/2026).

“Saya sangat amat bersyukur dan tidak pernah terbayangkan, anak kecil hitam dari Solo bisa memenangkan Indonesia Masters,” tambahnya.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Alwi mengakui kemenangan mutlak ini tak lepas dari dukungan penonton dan Badminton Lovers yang hadir langsung di Istora Senayan. Menurutnya, teriakan dan segala dukungan yang diberikan membakar semangatnya di lapangan.

"Saya rasa semakin hari penonton semakin ramai, crowd semakin bagus, membuat tenaga saya semakin enggak ada habisnya. Membuat saya semakin termotivasi,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197489/alwi_farhan-RniX_large.jpg
Hasil Lengkap Final Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan Juara, Malaysia Borong Tiga Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197478/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-MRxY_large.jpg
Hasil Final Indonesia Masters 2026: Gagal Taklukkan Ganda Putra Malaysia, Raymond/Joaquin Raih Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197470/alwi_farhan-rIf0_large.jpg
Breaking News: Alwi Farhan Segel Gelar Super 500 Perdana Usai Kalahkan Wakil Thailand di Final Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197467/pearly_tan_bersama_thinaah_muralitharan-yxqd_large.jpg
Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan Juara Indonesia Masters 2026 Usai Ganda Putri Jepang Mendadak Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197411/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-AUOg_large.jpg
Alasan Raymond/Joaquin Tengil ke Fajar/Fikri tapi Sopan dengan Sabar/Reza di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197404/alwi_farhan_mengenang_nonton_anthony_sinisuka_ginting_di_final_indonesia_masters_2018-4rJ0_large.jpeg
Alwi Farhan Tak Menyangka Lolos Final Indonesia Masters 2026, Ungkit Kenangan dengan Anthony Ginting
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement