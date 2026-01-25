Bikin Kejutan di Indonesia Masters 2026, Alwi Farhan Tak Sangka Bisa Juara

JAKARTA – Air mata bahagia menyelimuti pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, usai berhasil memastikan diri sebagai kampiun Indonesia Masters 2026. Pemain muda berbakat ini mengaku sangat tidak menyangka mampu berdiri di podium tertinggi turnamen berlevel Super 500 tersebut di hadapan publik sendiri.

Alwi merebut gelar juara setelah mengalahkan Panitchaphon Teeraratsakul dari Thailand di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026) sore WIB. Pemain Pelatnas Cipayung itu hanya butuh waktu 25 menit untuk membungkam Teeraratsakul dalam dua gim langsung dengan skor 21-5, 21-16.

Usai laga, Alwi sangat bersyukur dengan gelar juara Super 500 pertamanya. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan bisa merebut gelar juara Indonesia Masters.

1. Motivasi dari Tribune Istora

“Alhamdulillah saya berada di sini berkat Allah Yang Maha Besar. Banyak perjuangan, banyak kesakitan, banyak darah, air mata yang sudah saya korbankan untuk saya berada di podium tertinggi hari ini,” kata Alwi dalam konferensi pers, Minggu (25/1/2026).

“Saya sangat amat bersyukur dan tidak pernah terbayangkan, anak kecil hitam dari Solo bisa memenangkan Indonesia Masters,” tambahnya.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Alwi mengakui kemenangan mutlak ini tak lepas dari dukungan penonton dan Badminton Lovers yang hadir langsung di Istora Senayan. Menurutnya, teriakan dan segala dukungan yang diberikan membakar semangatnya di lapangan.

"Saya rasa semakin hari penonton semakin ramai, crowd semakin bagus, membuat tenaga saya semakin enggak ada habisnya. Membuat saya semakin termotivasi,” ucapnya.