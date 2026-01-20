Hasil Indonesia Masters 2026: Sabar/Reza dan Leo/Bagas Kompak Segel Tiket 16 Besar

JAKARTA - Tren positif terus ditunjukkan oleh sektor ganda putra tuan rumah dalam ajang Indonesia Masters 2026. Pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani serta Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tampil kompak mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah mengandaskan perlawanan sengit dari lawan-lawan mereka.

Keduanya bertanding di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (20/1/2026) malam WIB. Sabar/Reza yang bermain lebih dulu sukses menumbangkan wakil Malaysia, Chia Weijie/Lwi Sheng Hao.

Laga tersebut berjalan ketat sejak awal pertandingan gim pertama. Sabar/Reza sempat kesulitan menghadapi permainan cepat utusan Malaysia itu.

1. Perjuangan Rubber Game Sabar/Reza

Namun, keduanya akhirnya berhasil mengunci kemenangan dalam pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 19-21, dan 21-10. Kemenangan ini mengantar Sabar/Reza ke babak 16 besar Indonesia Masters 2026.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Hasil positif juga diraih oleh Leo/Bagas yang bersua dengan wakil Taiwan, He Zhi Wei/Huang Jui Hsuan. Kemenangan ini diraih dengan susah payah.

Leo/Bagas sempat kewalahan menghadapi permainan efektif duet Taiwan itu. Kejar-kejaran poin pun tidak terelakkan sejak awal pertandingan gim pertama.