Adu Kisaran Gaji Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana di Proliga 2026, Bak Langit dan Bumi?

ADU kisaran gaji Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana di Proliga 2026 menarik untuk diulas. Apakah bak langit dan bumi?

Keduanya kembali meramaikan Proliga setelah merantau ke luar negeri. Megawati berkostum Jakarta Pertamina Enduro sedangkan Yola memperkuat Jakarta Livin Mandiri.

Megawati Hangestri perkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@jpevolley)

Saat tampil di luar negeri, keduanya sama-sama bergaji fantastis. Lantas, seperti apa bayaran Megawati dan Yolla di Proliga 2026?

1. Gaji Megawati Hangestri di Jakarta Pertamina Enduro

Megawati bisa dibilang kembali ke pelukan tim yang dibelanya pada 2015 hingga 2019 dan 2022-2023. Sayangnya belum diketahui pasti berapa gaji pevoli kelahiran Jawa Timur itu di Jakarta Pertamina Enduro.

Namun, jika menilik gaji terakhirnya di Korea Selatan, Megawati mendapat bayaran fantastis. Saat membela Red Sparks, ia mendapat gaji sebesar USD150 ribu atau Rp2,4 miliar atau Rp266 juta per bulan).

Lalu, Megawati sempat memperkuat Gresik Petrokimia yang kini berganti nama menjadi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, di Final Four Proliga 2025. Ada pun, bayaran pemain berlabel Timnas Voli Indonesia bisa mencapai Rp12-20 juta per bulan.