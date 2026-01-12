Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Kisaran Gaji Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana di Proliga 2026, Bak Langit dan Bumi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |14:56 WIB
Adu Kisaran Gaji Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana di Proliga 2026, Bak Langit dan Bumi?
Simak adu kisaran gaji Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
A
A
A

ADU kisaran gaji Megawati Hangestri dengan Yolla Yuliana di Proliga 2026 menarik untuk diulas. Apakah bak langit dan bumi?

Keduanya kembali meramaikan Proliga setelah merantau ke luar negeri. Megawati berkostum Jakarta Pertamina Enduro sedangkan Yola memperkuat Jakarta Livin Mandiri.

Megawati Hangestri perkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. (Foto: Instagram/jpevolley)
Megawati Hangestri perkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@jpevolley)

Saat tampil di luar negeri, keduanya sama-sama bergaji fantastis. Lantas, seperti apa bayaran Megawati dan Yolla di Proliga 2026?

1. Gaji Megawati Hangestri di Jakarta Pertamina Enduro

Megawati bisa dibilang kembali ke pelukan tim yang dibelanya pada 2015 hingga 2019 dan 2022-2023. Sayangnya belum diketahui pasti berapa gaji pevoli kelahiran Jawa Timur itu di Jakarta Pertamina Enduro.

Namun, jika menilik gaji terakhirnya di Korea Selatan, Megawati mendapat bayaran fantastis. Saat membela Red Sparks, ia mendapat gaji sebesar USD150 ribu atau Rp2,4 miliar atau Rp266 juta per bulan).

Lalu, Megawati sempat memperkuat Gresik Petrokimia yang kini berganti nama menjadi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, di Final Four Proliga 2025. Ada pun, bayaran pemain berlabel Timnas Voli Indonesia bisa mencapai Rp12-20 juta per bulan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/43/3194283//yolla_yuliana-d8GB_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pevoli Supercantik Yolla Yuliana di Jakarta Livin Mandiri Jelang Proliga 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/43/3189137//timnas_voli_putri_indonesia-P7pj_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini Kamis 11 Desember 2025: Ada Voli Putri Indonesia vs Myanmar, hingga Tenis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement