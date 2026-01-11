Hasil Proliga 2026: Jakarta Popsivo Polwan Hajar Bandung BJB Tandamata 3-1

Jakarta Popsivo Polwan berhasil mengandaskan Bandung BJB Tandamata 3-1 (25-12, 24-26, 25-19, dan 25-18) di putaran pertama Proliga 2026. (Foto: Instagram/@popsivopolwan)

PONTIANAK – Jakarta Popsivo Polwan berhasil mengandaskan Bandung BJB Tandamata 3-1 (25-12, 24-26, 25-19, dan 25-18) di putaran pertama Proliga 2026. Duel itu berlangsung di GOR Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB.

Jakarta Popsivo Polwan bermain ofensif mengawali laga set pertama. Tim besutan Darko Dobreskov itu menekan pertahanan Bandung BJB Tandamata dengan serangan masif.

Sonaly Cidrao dan kolega kewalahan membendung serangan itu. Walhasil, Bandung BJB Tandamata pun tertinggal cukup jauh hingga akhir set pertama.

Pada akhirnya, kemenangan pada set pertama menjadi milik Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 25-12. Berlanjut pada set kedua, Jakarta Popsivo kembali bermain ofensif.

Sementara, Bandung BJB Tandamata masih repot dengan permainannya sendiri. Meski begitu, kini ada perkembangan karena Bandung BJB Tandamata tak ragu melepas spike keras berulang kali.