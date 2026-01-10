Alasan Prabowo Rela Berikan Bonus Rp465 Miliar untuk Atlet Berprestasi di SEA Games 2025

Presiden Prabowo cairkan bonus untuk atlet Indonesia yang berprestasi di SEA Games 2025. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan pencapaian di bidang olahraga merupakan refleksi nyata dari kemajuan suatu bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyerahkan bonus kepada para atlet Indonesia peraih medali SEA Games Thailand 2025 Thailand di Istana Negara, Jakarta, Kamis 8 Januari 2026 lalu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengungkapkan bahwa total dana bonus yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp465,25 miliar. Bonus tersebut langsung disalurkan kepada atlet dan pelatih peraih medali emas, perak, dan perunggu.

"Dalam pembangunan sebuah negara, dalam perjuangan kebangkitan sebuah negara, olahraga adalah satu cermin daripada keberhasilan negara," kata Prabowo dalam sambutannya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

1. Olahraga sebagai Simbol Ketangguhan

Prabowo mengatakan bahwa para olahragawan merupakan sosok terpilih untuk mewakili bangsa di kancah internasional. Ia merasa atlet adalah simbol negara, yang berarti jika para atletnya lemah, maka bangsa akan dipandang lemah juga.

"Memberi suatu simbol, memberi suatu tanda bahwa bangsa itu bangsa yang kuat,” kata Prabowo.

"Kalau olahragawannya lemah, olahragawannya kalah, itu menggambarkan bahwa bangsa kita lemah dan bangsa kita kalah. Demikian pentingnya para olahragawan yang dipilih mewakili bangsa ini," ujarnya.

Prabowo Subianto serahkan bonus SEA Games 2025

Karena itu, Prabowo memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para atlet yang telah berjuang mendapatkan medali pada ajang SEA Games.

"Karena itu, saya sangat berterima kasih sama Saudara-saudara dan saya sangat bangga dengan Saudara-saudara,” tambahnya.