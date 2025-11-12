Kisah Kento Momota, Rival Sengit Anthony Ginting yang Kini Banting Setir Jadi Pelatih

KISAH Kento Momota menarik diulas. Eks pebulu tangkis andalan Jepang yang pernah jadi rival sengit Anthony Sinisuka Ginting tersebut kini banting setir jadi pelatih.

Kento Momota menjalani peran barunya usai resmi pensiun. Dia pun terlihat mendampingi pemain Jepang berlaga di Kumamoto Masters 2025 yang kini tengah berlangsung.

1. Kento Momota Rival Sengit Anthony Ginting

Saat masih aktif berkarier, Kento Momota jadi raja bulu tangkis dunia. Dia bahkan menduduki peringkat 1 dunia hampir 3 tahun lamanya.

Banyak gelar juara bergengsi yang berhasil diraihnya. Di antaranya, Kento Momota meraih medali emas Kejuaraan Dunia dua kali pada 2018 dan 2019. Dia juga jadi juara Asia dua kali pada 2018 dan 2019.

Di ajang BWF World Tour, banyak gelar yang diraih Kento Momota. Di antaranya, tunggal putra kebangaan Jepang itu sukses naik podium pertama di ajang Indonesia Open, Japan Open, Denmark Open, China Open, German Open, All England, Korea Open, dan masih banyak lagi lainnya.

Tetapi, Kento Momota putuskan pensiun pada 2024. Kala itu, Piala Thomas 2024 jadi turnamen terakhir yang dilakoninya.

Kento Momota pun jadi rival sengit Anthony Ginting. Dulu, pertemuan kedua pemain ini selalu dinantikan karena menyuguhkan pertandingan seru nan sengit.

Total, sepanjang karier Momota, dia bertemu Ginting 16 kali. Hasilnya, Momota sukses meraih kemenangan dalam 11 pertemuan. Pertemuan terakhir kedua pemain tersaji di Piala Thomas 2022. Ginting menang kala itu usai bertarung sengit 3 gim dengan skor akhir 21-13, 14-21, dan 21-12.