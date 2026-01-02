Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adik Valentino Rossi Sesumbar Honda Bakal Bersaing di Papan Atas MotoGP 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |16:28 WIB
Adik Valentino Rossi Sesumbar Honda Bakal Bersaing di Papan Atas MotoGP 2026
Pembalap Tim Honda HRC Castrol, Luca Marini. (Foto: Instagram/HRC_MotoGP)
SPANYOL – Pembalap Tim Honda HRC Castrol , Luca Marini, memancarkan keyakinan tinggi timnya akan menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan pada MotoGP 2026. Adik dari legenda Valentino Rossi ini menegaskan proses pengembangan motor RC213V saat ini telah berada di jalur yang tepat untuk kembali mendominasi lintasan.

Honda perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah melewati masa sulit pada musim 2024. Tim berjuluk Sayap Emas tersebut akhirnya kembali berhasil menempatkan pembalapnya di podium, sebuah pencapaian yang sempat terhenti cukup lama sejak terakhir kali dirasakan pada tahun 2023.

Salah satu momen krusial adalah keberhasilan Johann Zarco (LCR Honda) yang secara mengejutkan memenangkan MotoGP Prancis 2025. Meski secara klasemen individu belum ada pembalap Honda yang menembus zona 10 besar, peningkatan performa motor mereka mulai terlihat konsisten di paruh kedua musim.

1. Honda Bakal Bangkit

Luca Marini. (Foto: Instagram/hrc_motogp)
Luca Marini. (Foto: Instagram/hrc_motogp)

Dalam klasemen akhir konstruktor, Honda sukses mengamankan posisi keempat, unggul di atas rival senegaranya, Yamaha, yang harus puas di peringkat terakhir. Bagi Marini, progres ini merupakan landasan kuat untuk menatap musim 2026 dengan ambisi yang lebih besar.

"Metode analisis data sebelum dan sesudah balapan kini berada pada level yang sangat tinggi. Jadi, terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan besar dalam proyek ini dan musim depan kita bisa berbuat jauh lebih baik," kata Marini dikutip dari Crash, Jumat (2/1/2026).

“Teruslah bekerja seperti ini, metodenya sudah semakin membaik, tetapi saya rasa kita bisa melangkah lebih jauh lagi," tambahnya.

 

