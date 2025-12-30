Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

CEO Aprilia Racing Jawab Isu VR46 Gabung Jadi Tim Satelit di MotoGP 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |01:17 WIB
CEO Aprilia Racing Jawab Isu VR46 Gabung Jadi Tim Satelit di MotoGP 2027
VR46 Racing Team disebut-sebut akan gabung Aprilia sebagai tim satelit! (Foto: VR46 Racing Team)
A
A
A

CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menjawab rumor bergabungnya VR46 Racing Team sebagai tim satelit mulai MotoGP 2027. Ia mengaku sudah punya rencana tersendiri.

VR46 Racing Team saat ini berstatus sebagai tim satelit utama Ducati Corse. Mereka menjalin kontrak multi-tahun yang dimulai sejak MotoGP 2025.

1. Tim Satelit

Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli di MotoGP 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing)

Status tim satelit utama Ducati sebelumnya dipegang oleh Pramac Racing. Namun, skuad asal Italia itu memutuskan hengkang dan menjadi bagian dari Yamaha mulai 2025.

Sementara, Aprilia juga punya tim satelit tersendiri yakni Trackhouse Racing MotoGP Team. Tim balap berbendera Amerika Serikat (AS) itu terikat kontrak hingga 2026.

Karena itu, rumor bergabungnya VR46 Racing Team ke Aprilia mulai menguat. Ditambah lagi, Ducati tampak senang dengan Gresini Racing dan kemungkinan menjadikan skuad itu sebagai tim satelit resmi.

Soal satu ini, Rivola angkat bicara. Ia mengakui prioritas utama adalah terus bekerja sama dengan Trackhouse.

“Itu hanya sebuah saran saja untuk mempertimbangkan VR46 ke Aprilia, tapi prioritas kami adalah meneruskan kerja sama dengan Trackhouse,” kata Rivola, mengutip dari Motosan, Selasa (30/12/2025).

 

Halaman:
1 2
