Dea Salsabila Segel Emas Ke-79 dari Modern Pentathlon, Indonesia Selangkah Lagi Tuntaskan Target SEA Games 2025.

CHONBURI - Napas kemenangan kembali berembus bagi Kontingen Indonesia di ajang SEA Games 2025. Cabang olahraga (cabor) modern pentathlon sukses menyumbangkan medali emas ke-79 melalui performa gemilang di nomor Triathle Individu Putri, sekaligus membawa Merah Putih ke ambang pencapaian target besar.

Kepastian raihan medali tertinggi tersebut diraih setelah atlet andalan Tanah Air, Dea Salsabila Putri, tampil dominan di nomor Triathle Individu Putri. Persaingan ketat tersebut berlangsung di Jomtien Beach, Pattaya City, Thailand, pada Kamis (18/12/2025).

1. Dominasi Merah Putih di Pesisir Pattaya

Keberhasilan Dea ini menjadi medali emas ke-7 yang berhasil dipanen oleh Tim Indonesia sepanjang hari ini saja. Sebelumnya, rentetan kepingan emas telah lebih dulu mengalir dari beberapa cabang olahraga unggulan seperti triathlon, panahan, hingga perahu naga.

Tambahan emas dari cabor modern pentathlon ini secara otomatis mendongkrak perolehan medali emas Tim Indonesia menjadi total 79 keping. Angka tersebut menandakan bahwa skuad Garuda kini hanya tinggal selangkah lagi untuk memenuhi target yang dibebankan oleh pemerintah melalui Kemenpora.

2. Selangkah Lagi Raih Target 80 Emas

Dea Salsabila

Sebagaimana diketahui, Kemenpora mematok target 80 medali emas agar Indonesia mampu mengunci posisi di zona tiga besar klasemen akhir SEA Games 2025. Saat ini, skuad Indonesia hampir menuntaskan misi tersebut dengan posisi yang sangat manis di peringkat kedua klasemen sementara.

Secara akumulatif, Tim Indonesia kini telah mengoleksi total 263 keping medali dengan rincian 79 emas, 88 perak, dan 96 perunggu. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah, mengingat masih ada beberapa cabang olahraga potensial yang akan memainkan partai final di sisa hari ini.

(Rivan Nasri Rachman)