Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dea Salsabila Segel Emas Ke-79 dari Modern Pentathlon, Indonesia Selangkah Lagi Tuntaskan Target SEA Games 2025.

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |17:24 WIB
Dea Salsabila Segel Emas Ke-79 dari Modern Pentathlon, Indonesia Selangkah Lagi Tuntaskan Target SEA Games 2025.
Bersinar di Modern Pentathlon, Dea Salsabila sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

CHONBURI - Napas kemenangan kembali berembus bagi Kontingen Indonesia di ajang SEA Games 2025. Cabang olahraga (cabor) modern pentathlon sukses menyumbangkan medali emas ke-79 melalui performa gemilang di nomor Triathle Individu Putri, sekaligus membawa Merah Putih ke ambang pencapaian target besar.

Kepastian raihan medali tertinggi tersebut diraih setelah atlet andalan Tanah Air, Dea Salsabila Putri, tampil dominan di nomor Triathle Individu Putri. Persaingan ketat tersebut berlangsung di Jomtien Beach, Pattaya City, Thailand, pada Kamis (18/12/2025).

1. Dominasi Merah Putih di Pesisir Pattaya

Keberhasilan Dea ini menjadi medali emas ke-7 yang berhasil dipanen oleh Tim Indonesia sepanjang hari ini saja. Sebelumnya, rentetan kepingan emas telah lebih dulu mengalir dari beberapa cabang olahraga unggulan seperti triathlon, panahan, hingga perahu naga.

Tambahan emas dari cabor modern pentathlon ini secara otomatis mendongkrak perolehan medali emas Tim Indonesia menjadi total 79 keping. Angka tersebut menandakan bahwa skuad Garuda kini hanya tinggal selangkah lagi untuk memenuhi target yang dibebankan oleh pemerintah melalui Kemenpora.

2. Selangkah Lagi Raih Target 80 Emas

Dea Salsabila
Dea Salsabila

Sebagaimana diketahui, Kemenpora mematok target 80 medali emas agar Indonesia mampu mengunci posisi di zona tiga besar klasemen akhir SEA Games 2025. Saat ini, skuad Indonesia hampir menuntaskan misi tersebut dengan posisi yang sangat manis di peringkat kedua klasemen sementara.

Secara akumulatif, Tim Indonesia kini telah mengoleksi total 263 keping medali dengan rincian 79 emas, 88 perak, dan 96 perunggu. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah, mengingat masih ada beberapa cabang olahraga potensial yang akan memainkan partai final di sisa hari ini.

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/36/3190698/timnas_basket_indonesia_vs_filipina-5FA0_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Filipina di Semifinal SEA Games 2025: Kalah 68-71, Skuad Garuda Buka Peluang Rebut Perunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190689/tim_perahu_naga_indonesia-AUkF_large.jpg
Tim Perahu Naga Indonesia Rebut Medali Emas Ke-78 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190676/nurisa_dian_ashrifah-VzOx_large.jpg
Nurisa Dian Ashrifah Berjaya di Panahan, Indonesia Kini Koleksi 77 Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190663/nguyen_minh_triet-HkaE_large.jpg
Kisah Pesilat Vietnam Nguyen Minh Triet, Dilarikan ke RS Usai Dipukul Atlet Malaysia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190639/tim_triathlon_indonesia_menambah_satu_medali_emas_di_sea_games_2025-Hz5b_large.jpg
Triathlon Beregu Campuran Tambah 1 Medali Emas Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/43/3190606/cabor_panahan_menyumbang_medali_emas_ke_74_untuk_kontingen_indonesia-iUJt_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Cabor Panahan Persembahkan Emas Ke-74 Indonesia lewat Tim Compound Putri
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement