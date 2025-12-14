Hasil SEA Games 2025: Aero Sutan Aswar Persembahkan Medali Emas Ke-38 dari Jetski!

CHONBURI – Atlet Jetski Indonesia, Aero Sutan Aswar, berhasil mempersembahkan medali emas ke-38 untuk Indonesia di SEA Games 2025. Aero berhasil mengalahkan lawan-lawannya di babak final.

Perlombaan cabang olahraga (cabor) jetski digelar di Jomtien Beach, Pattaya City, Chonburi, Thailand pada Minggu (14/12/2025). Aero Sutan Aswar tampil memukau di nomor Endurance Open Extreme-Jetski.

1. Tampil Gacor

Aero berhasil mencatatkan poin tertinggi dari tiga penampilan di perlombaan tersebut. Pada sesi Moto1, dia mencatat 380 poin.

Kemudian pada sesi Moto2, Aero mendapatkan 400 poin. Tren positifnya berlanjut ke Moto3 karena berhasil mendapat 352 poin.

Secara keseluruhan, Aero berhasil mendulang 1.132 poin dari tiga sesi tersebut. Dia diikuti oleh atlet Thailand, Tapatarawat Joesonnusont, yang mencatat 1130 poin. Kemudian posisi tiga ditempati oleh Marchael Louie (Filipina) yang membukukan 1096 poin.

Dengan hasil ini, Aero sukses mengunci medali emas untuk Kontingen Indonesia dari cabor Extreme-Jetski. Ini merupakan medali emas ke-38 untuk Kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 2025.