HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Atlet Menembak Indonesia Vincentius Djajadiningrat Tampil Ciamik

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |20:43 WIB
Hasil SEA Games 2025: Atlet Menembak Indonesia Vincentius Djajadiningrat Tampil Ciamik
Vincentius Djajadiningrat turut beraksi di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@vindj)
CHONBURI – Atlet menembak Indonesia, Vincentius Djajadiningrat, berhasil tampil ciamik di SEA Games 2025. Vincentius berhasil mengumpulkan poin tertinggi di cabang olahraga (cabor) practical shooting nomor production individual.

Berlaga di Eastern National Sport Training Center, Chonburi, Thailand pada Minggu (14/12/2025), Vincentius tampil memukau dalam perlombaan menembak tersebut. Kiprah manisnya menjaga peluang menambah koleksi medali Indonesia. 

1. Tampil Gemilang

Vincentius sukses mencatatkan 1.101,1959 poin yang merupakan angka tertinggi di nomor production individual. Vincentius disusul oleh atlet tuan rumah, Nattaphum Kamolwong, yang mencatatkan 1.045,3533.

Kemudian di posisi ketiga, ada atlet Filipina, Juan Miguel Alisaje, yang membukukan 1.039,3191. Dengan demikian, Vincentius jaga asa untuk meraih medali bagi Kontingen Indonesia.

 

Telusuri berita Sport lainnya
