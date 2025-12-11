Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Raihan Medali Emas Indonesia dengan Thailand di SEA Games, Bak Bumi dan Langit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |22:02 WIB
Adu Raihan Medali Emas Indonesia dengan Thailand di SEA Games, Bak Bumi dan Langit
Simak adu raihan medali emas Indonesia dengan Thailand di SEA Games (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)
A
A
A

ADU raihan medali emas Indonesia dengan Thailand di SEA Games menarik untuk diulas. Sebab, jumlahnya bak bumi dan langit!

SEA Games 2025 tengah digelar di Bangkok, Thailand. Hingga memasuki hari ketiga, Kamis (11/12/2025), kontingen tuan rumah masih mendominasi di puncak klasemen.

Jason Donovan Yusuf Sabet Emas di SEA Games 2025 Akuatik Indonesia

Betapa tidak, Kontingen Thailand menyabet hingga 37 emas, 21 perak, dan 19 perunggu. Sementara, Kontingen Indonesia mengintip di posisi dua dengan 13 emas, 20 perak, dan 13 perunggu.

1. Raihan Medali Emas Indonesia di SEA Games

Lalu, seperti apa raihan medali emas Indonesia di SEA Games? Perlu diketahui, ajang olahraga multicabang itu sudah digelar sejak 1959 dengan edisi pertama digelar di Bangkok.

Total, sudah ada 33 kali SEA Games termasuk pada edisi 2025. Dari puluhan itu, Indonesia masih berada di posisi dua secara keseluruhan!

Kontingen Indonesia total merebut 1.982 keping medali emas. Bila menghitung keseluruhan, maka atlet-atlet Tanah Air membawa 5.828 medali di mana 1.876 di antaranya perak dan 1.970 perunggu.

 

Halaman:
1 2
