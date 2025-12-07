Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Beregu Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Sikat Myanmar 3-0

PATHUM TANI – Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia berhasil mengamankan satu tempat di babak semifinal SEA Games Thailand 2025. Dipimpin oleh Putri Kusuma Wardani, tim Merah Putih sukses meraih kemenangan dominan 3-0 atas Myanmar di babak perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor beregu putri.

Pertandingan yang berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, pada Minggu (7/12/2025) siang WIB, ini memastikan langkah Indonesia ke babak empat besar tanpa kehilangan satu pun partai.

1. Perjuangan Berat Putri KW dan Dominasi Gregoria

Perjuangan Tim Indonesia diawali dengan partai tunggal pertama yang mempertemukan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) melawan andalan Myanmar, Thet Htar Thuzar. Putri KW sempat kewalahan menghadapi permainan tunggal putri Myanmar itu dan harus kehilangan gim pertama.

Namun, pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten, itu berhasil menunjukkan mental juaranya dan membalikkan keadaan dalam laga tiga gim dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-13. Kemenangan ini memberikan poin pembuka yang krusial bagi Indonesia.

Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)

Berlanjut pada partai kedua, Gregoria Mariska Tunjung tampil superior saat bersua dengan Eaint Chit Phoo. Gregoria mampu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan cepat hanya dalam waktu 19 menit saja, mengalahkan Eaint dalam dua gim langsung dengan skor telak 21-9 dan 21-7.