Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Beregu Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Sikat Myanmar 3-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |12:50 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Beregu Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Sikat Myanmar 3-0
Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM TANI – Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia berhasil mengamankan satu tempat di babak semifinal SEA Games Thailand 2025. Dipimpin oleh Putri Kusuma Wardani, tim Merah Putih sukses meraih kemenangan dominan 3-0 atas Myanmar di babak perempatfinal cabang olahraga (cabor) bulu tangkis nomor beregu putri.

Pertandingan yang berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, pada Minggu (7/12/2025) siang WIB, ini memastikan langkah Indonesia ke babak empat besar tanpa kehilangan satu pun partai.

1. Perjuangan Berat Putri KW dan Dominasi Gregoria

Perjuangan Tim Indonesia diawali dengan partai tunggal pertama yang mempertemukan Putri Kusuma Wardani (Putri KW) melawan andalan Myanmar, Thet Htar Thuzar. Putri KW sempat kewalahan menghadapi permainan tunggal putri Myanmar itu dan harus kehilangan gim pertama.

Namun, pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten, itu berhasil menunjukkan mental juaranya dan membalikkan keadaan dalam laga tiga gim dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-13. Kemenangan ini memberikan poin pembuka yang krusial bagi Indonesia.

Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)

Berlanjut pada partai kedua, Gregoria Mariska Tunjung tampil superior saat bersua dengan Eaint Chit Phoo. Gregoria mampu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan cepat hanya dalam waktu 19 menit saja, mengalahkan Eaint dalam dua gim langsung dengan skor telak 21-9 dan 21-7.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188338/putri_kusuma_wardani-4MlC_large.jpg
SEA Games 2025: Putri KW Ingatkan Tim Putri Indonesia Waspadai Bintang Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188288/timnas_voli_putri_indonesia-PlgJ_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025: Perjuangan Megawati Hangestri Cs Rebut Emas, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188262/syelomitha_afrilaviza_injilia-QiLc_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025, Nomor 1 Pernah Berkarier di Luar Negeri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188203/jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_indonesia_di_sea_games_2025_mnctv-dw4b_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia di SEA Games 2025: Misi Pertahankan Medali Emas, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188192/prabowo_pastikan_indonesia_bangun_pusat_olahraga_nasional_seluas_500_hektar-MCIo_large.jpg
Demi Naikkan Prestasi, Prabowo Subianto Ingin Bangun Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/40/3188177/hasil_drawing_nomor_beregu_bulu_tangkis_sea_games_2025_pbsi-are1_large.jpg
Hasil Drawing Nomor Beregu Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Putra Indonesia Sabet Medali, Putri Tantang Myanmar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement