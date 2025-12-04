Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tim Bulu Tangkis Indonesia Ditarget 2 Emas di SEA Games 2025, Ada Hukuman dari PBSI jika Gagal?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |07:58 WIB
Tim Bulu Tangkis Indonesia Ditarget 2 Emas di SEA Games 2025, Ada Hukuman dari PBSI jika Gagal?
Para pebulu tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

TIM bulu tangkis Indonesia dapat target meriah 2 medali emas di SEA Games 2025. Apakah ada hukuman yang diberikan PBSI jika target itu gagal dicapai?

Kini, PBSI sendiri memilih fokus pada SEA Games 2025 demi membawa pulang medali emas di seluruh nomor. Sebab, cabang olahraga (cabor) bulutangkis memiliki peluang besar untuk memenuhi target tersebut, terutama pada nomor beregu putra dan sektor tunggal putri.

Gregoria Mariska pastikan tempat di final Kumamoto Masters 2025 Humas PP PBSI

1. Bukan Prioritas

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI Eng Hian mengatakan medali emas bukan prioritas. Tapi, para pemain, pelatih, dan pengurus optimistis bisa mendapatkan hal tersebut di SEA Games 2025.

"Bukan prioritas, enggak boleh gagal. Sekarang kalau kita boleh bilang enggak boleh gagal, ada yang bisa meng-guarantee enggak kalau itu kuasa Tuhan? Kita bisa dapat emas, kita bisa enggak dapat emas," kata Eng Hian kepada wartawan, di Jakarta.

Eng Hian mengatakan atlet yang ikut dalam SEA Games 2025 ini memang sudah dilatih untuk bisa mendapatkan emas di ajang multievent itu. Sehingga, mereka hanya fokus pada perlombaan ini ketimbang memikirkan turnamen lainnya.

"Tapi gini, prioritas itu adalah bagaimana pelatih, bagaimana kita membuat periodisasi itu, bahwa peak performance-nya itu nanti agak lebih mengutamakan di SEA Games," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
